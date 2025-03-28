Chp'nin Boykot Listesini Yayımladığı Siteye Erişim Engeli Getirildi

Chp'nin Boykot Listesini Yayımladığı Siteye Erişim Engeli Getirildi

CHP'nin Saraçhane eylemleri sırasında duyurduğu boykot.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

(ANKARA)- CHP'nin Saraçhane eylemleri sırasında duyurduğu boykot.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözatına alınması ve tutuklanması sürecinde CHP tarafından Saraçhanede yapılan eylemlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesini duyurduğu boykot.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Konu ile ilgili CHP tarafından şu ana kadar bir açıklama gelmedi fakat siteye giriş yapıldığında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellendiği bilgisi sitede yer alıyor.

Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde de mahkeme kararı ile boykot.com sitesine erişim engeli getirildiği belirtiliyor.

Anka Haber Ajansı

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