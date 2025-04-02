Chp’nin Boykot Sitelerine Erişim Engeli Getirildi

(ANKARA)- CHP'nin boykot listesini paylaştığı boykotyap.com’un ardından boykotyap.net'de mahkeme kararıyla erişime engellendi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açtığı boykot sitesine yönelik yeni karar. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla CHP tarafından oluşturulan boykotyap.net'le birlikte boykotla.app erişime engellendi.

Daha önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykotlar kapsamında CHP tarafından oluşturulan ve boykot edilen markaların listelendiği boykotyap.com'la birlikte yandaslarboykot.com, boykot.web.tr ve guncelboykot.com web siteleri, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

Anka Haber Ajansı