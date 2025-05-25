Chp'nin Bursa'Da Düzenleyeceği ''millet İradesine Sahip Çıkıyor'' Mitingi Hazırlıkları Tamamlandı

Chp'nin Bursa'Da Düzenleyeceği ''millet İradesine Sahip Çıkıyor'' Mitingi Hazırlıkları Tamamlandı

CHP'nin Bursa'da saat 17.00'de düzenleyeceği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinginin son hazırlıkları tamamlandı.

Haber: Mehmet OFLAZ / Kamera: Tunahan GÜLER

(BURSA) - CHP'nin Bursa'da saat 17.00'de düzenleyeceği "'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'" mitinginin son hazırlıkları tamamlandı.

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Bursa oldu.

Mitingin son hazırlıkları tamamlandı. Mitingin yapılacağı Kent Meydanı polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

CHP lideri Özel ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı pankart da meydanda bulunan bir binaya asıldı.

"İmamoğlu her yerde", "Baskılar boyun eğdiremeyecek, adalet bir gün tecelli edecek", "Ne ezen, ne ezilen insanca hakça bir düzen" yazılı pankartlar da binalara asıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Hodri Meydan!" yazılı pankart da alanda yer aldı.

Miting alanında ambulanslar da hazır bekletiliyor.

Anka Haber Ajansı

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