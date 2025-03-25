Chp’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Odtü’de Protesto Edildi

Binlerce , ODTÜ öğrencisi, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için üniversitenin A1 Kapısı'na yürüdü. Yürüyüş öncesinde yapılan basın açıklamasında, "İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz" denildi.

(ANKARA) - Binlerce ODTÜ öğrencisi, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için üniversitenin A1 Kapısı'na yürüdü. Yürüyüş öncesinde yapılan basın açıklamasında, "İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz" denildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi, Beşinci Yurt Binası önünde bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde A1 Kapısı’na yürüdü.

Yapılan açıklamada, “ODTÜ öğrencileri olarak 23 yıllık AKP iktidarının yaratmış olduğu ekonomik kriz, baskı ve halkı ayrıştırıcı politikalarının son bulması için çağrıda bulunuyoruz. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz” denildi.

Ücret ve burslara zam istenen, 2018'den üst üste ekonomik çalkantılara dikkat çekilen açıklamada, “Acilen asgari ücret, emekli maaşı ve öğrenci burslarına zam yapılması gerekmektedir. Biz öğrenciler olarak abluka altına alınmış kampüslerimizde özgürlük mücadelesi verirken, halkı mitinglerde toplayıp, öfkesine kulak vermeyen, halkının yanında yürümeyen, pamuk şeker edebiyatlarıyla iktidar ağzından halkı bölen bütün siyasetçileri halkın çizgisine davet ediyoruz” denildi.

Öğrenciler yol boyunca, "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "Her yer Taksim, her yer direniş", "İsyan, devrim, özgürlük", "ODTÜ, ayakta AKP'ye direniyor", "ODTÜ yürüyor mücadele sürüyor" sloganları attı.

A1 Kapısı'na yapılan yürüyüş sonrasında, polis ile yapılan müzakere sonrasında, yarından itibaren ODTÜ'deki polis ablukasının kaldırılması konusunda öğrenciler ve güvenlik güçleri anlaşma sağladı.

Anka Haber Ajansı