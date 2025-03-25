Chp’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Odtü’de Protesto Edildi

Chp’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Odtü’de Protesto Edildi

Binlerce , ODTÜ öğrencisi, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için üniversitenin A1 Kapısı'na yürüdü. Yürüyüş öncesinde yapılan basın açıklamasında, "İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz" denildi.

(ANKARA) - Binlerce ODTÜ öğrencisi, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için üniversitenin A1 Kapısı'na yürüdü. Yürüyüş öncesinde yapılan basın açıklamasında, "İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz" denildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi, Beşinci Yurt Binası önünde bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde A1 Kapısı’na yürüdü.

Yapılan açıklamada, “ODTÜ öğrencileri olarak 23 yıllık AKP iktidarının yaratmış olduğu ekonomik kriz, baskı ve halkı ayrıştırıcı politikalarının son bulması için çağrıda bulunuyoruz. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz” denildi.

Ücret ve burslara zam istenen, 2018'den üst üste ekonomik çalkantılara dikkat çekilen açıklamada, “Acilen asgari ücret, emekli maaşı ve öğrenci burslarına zam yapılması gerekmektedir. Biz öğrenciler olarak abluka altına alınmış kampüslerimizde özgürlük mücadelesi verirken, halkı mitinglerde toplayıp, öfkesine kulak vermeyen, halkının yanında yürümeyen, pamuk şeker edebiyatlarıyla iktidar ağzından halkı bölen bütün siyasetçileri halkın çizgisine davet ediyoruz” denildi.

Öğrenciler yol boyunca, "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "Her yer Taksim, her yer direniş", "İsyan, devrim, özgürlük", "ODTÜ, ayakta AKP'ye direniyor", "ODTÜ yürüyor mücadele sürüyor" sloganları attı.

A1 Kapısı'na yapılan yürüyüş sonrasında, polis ile yapılan müzakere sonrasında, yarından itibaren ODTÜ'deki polis ablukasının kaldırılması konusunda öğrenciler ve güvenlik güçleri anlaşma sağladı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Grand Kartal Otel Soruşturması Kapsamında İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı
Grand Kartal Otel Soruşturması Kapsamında İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Cennet Vatanı Sokak Terörüne Teslim Edemeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Cennet Vatanı Sokak Terörüne Teslim Edemeyiz"
İstanbul'da "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı, İlker Canikligil Gözaltına Alındı
İstanbul'da "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı, İlker Canikligil Gözaltına Alındı
Tbmm Genel Kurulu... Gamze Taşcıer: "Bu Vicdansızlığın Hesabını Halk Sizden Soracak"
Tbmm Genel Kurulu... Gamze Taşcıer: "Bu Vicdansızlığın Hesabını Halk Sizden Soracak"
Saraçhane'de Buluşan Vatandaşlardan Erdoğan’a Tepki... "Bir Yüzüğün Bin Yüzük Oldu. Yetmedi Mi?"
Saraçhane'de Buluşan Vatandaşlardan Erdoğan’a Tepki... "Bir Yüzüğün Bin Yüzük Oldu. Yetmedi Mi?"
Chp'li Pala: "Bursa Hakkı Olan Kamu Sağlık Yatırımlarını Alamıyor, Halk Özel Hastanelere Yöneltiliyor"
Chp'li Pala: "Bursa Hakkı Olan Kamu Sağlık Yatırımlarını Alamıyor, Halk Özel Hastanelere Yöneltiliyor"
Tbmm Genel Kurulu Gergin Başladı... Chp Grubu Ekrem İmamoğlu'nun Resimlerini Sıralarına Koydu
Tbmm Genel Kurulu Gergin Başladı... Chp Grubu Ekrem İmamoğlu'nun Resimlerini Sıralarına Koydu