Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi İçin Yaptığı Üyelik Çağrısına Efes Selçuk'tan Asırlık Destek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için yaptığı partiye üyelik çağrısı üzerine, Efes Selçuk'ta yaşayan 99 yaşındaki İbrahim Koçak ve 95 yaşındaki Zehra Ateş CHP'ye üye oldu. Zehra Ateş, “Akıllı olan insanların hepsini memleketimiz milletimizi kurtarmaya davet ediyorum. Ekrem İmamoğlu, bizim oğlumuz. O, temiz ve doğru bir insan. Fakirleri doyuran bir insan" dedi.

(İZMİR) – CHP'nin, cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için yaptığı partiye üyelik çağrısı üzerine, Efes Selçuk'ta yaşayan 99 yaşındaki İbrahim Koçak ve 95 yaşındaki Zehra Ateş CHP'ye üye oldu. Zehra Ateş, “Akıllı olan insanların hepsini memleketimiz milletimizi kurtarmaya davet ediyorum. Ekrem İmamoğlu, bizim oğlumuz. O, temiz ve doğru bir insan. Fakirleri doyuran bir insan" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partinin bir sonraki seçimdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere parti içinde yapılacak ön seçime katılım için vatandaşlara yaptığı "CHP’ye üye olun" çağrısı karşılık buldu. Partiye kısa sürede birçok üye kaydı yapıldığı açıklanırken, CHP Efes Selçuk İlçe örgütüne son yapılan üye kayıtları dikkat çekti. 99 yaşındaki İbrahim Koçak ve 95 yaşındaki Zehra Ateş, cumhurbaşkanı adayı olmak için ön seçime gireceğini resmi olarak açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için partiye üye oldu.

Ateş: "Akıllı olan insanların hepsini memleketimizi kurtarmaya davet ediyorum”

Üye kayıt töreninde konuşan 94 yaşındaki Zehra Ateş, vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Ben 95 yaşında CHP’ye üye oldum. Akıllı olan insanların hepsini memleketimizi, milletimizi kurtarmaya davet ediyorum. Ekrem İmamoğlu, bizim oğlumuz. O, temiz ve doğru bir insan. Fakirleri doyuran bir insan. Onların elindekini alan insan değil. Memleketimizi ve milletimizi kurtaran insanları seçelim.”

Onbaşıoğlu: "İki kıymetli büyüğümüzü üyelik rozetleriyle onurlandırmanın mutluluğunu yaşadık”

CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, ön seçime katılabilmek için üye kayıt çalışmalarının 28 Şubat’a kadar devam edeceğini belirterek, "Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı, hayatlarının büyük bölümünde bu ülkenin birçok dönemine tanıklık etmiş iki kıymetli büyüğümüzü üyelik rozetleriyle onurlandırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadık bugün. İbrahim amca ve Zehra teyze, erken seçimin şart olduğunu ve Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirlemek için CHP’ye üye olduklarını belirterek, tüm Türkiye’ye bir çağrıda bulundular. Bu düzenin değişmesi için, çocuklarımızın, torunlarımızın aydınlık bir geleceğe sahip olması için herkesin CHP’ye gelerek üye olmalarını istediler" dedi.

Anka Haber Ajansı