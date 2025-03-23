Chp'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Yozgat’ta 15 Bin 820 Kişi İmamoğlu'na Destek İçin Oy Kullandı

Yozgat’ta CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için 3 bin 947’si parti üyesi olmak üzere, toplam 15 bin 820 kişi sandık başına gidip, oy kullandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat’ta CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için 3 bin 947’si parti üyesi olmak üzere, toplam 15 bin 820 kişi sandık başına gidip, oy kullandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

Yozgat’ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin sonuçları, yapılan sayımın ardından CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar tarafından açıklandı. Parti il binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, bazı partililer ve vatandaşlar da hazır bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, dayanışma sandığında 11 bin 873 yurttaşın oy kullandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Bugün yapmış olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimimizi tamamladık. Sonuçların ülkemize, ilimize hayırlı olmasını diliyoruz ama içerisinden geçtiğimiz süreç, hem ülkemiz adına hem çocuklarımızın geleceği adına hem demokrasi adına, hem Cumhuriyet adına iç açıcı bir konumda, durumda değiliz. Bugün Türkiye'de yapılan ön seçimde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki böylesi bir coşku, böylesi bir sandıklara izdiham belki görülmemiştir. Bugün Yozgat'ta, İç Anadolu'nun ortasından, Bozok Yaylası'nda, Bozok Yaylası'nın yiğit insanları bu haksızlığa, bu zulme, bu adaletsizliğe başkaldırdılar. Dayanışma sandığımıza yoğun bir ilgi, o gençlerin sandığa gelirken, gözlerindeki heyecan, yüzlerindeki moral, yüzlerindeki o ülkesi adına karamsarlık, çocukların o karamsarlıkları öyle bir hırsa dönüşmüş ki, çocuklar adeta gelirken sandığa koşar adım geldiler, geleceklerine sahip çıktılar.

"Bu yapılan haksızlıktır, bu yapılan usulsüzlüktür"

Ben katılan, katkı sunan sandığa sahip çıkan, Ekrem Bey'e sahip çıkan, kendi geleceğine, cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıkan herkesi yürekten kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yozgat'taki toplam üye sayımız 5 bin 150’dir. Kullanılan oy 3 bin 947. Dayanışma sandığındaki kullanılan oy 11 bin 873’dür. Toplam üyelerimizle birlikte, dayanışma sandığıyla üyelerimizin toplamı 15 bin 820’dir. Ayrıca bugün 203 gencimiz, yurttaşımız Cumhuriyet Halk Partisine üye olmuşlardır. Ben yeni üye olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçların ülkemize tekrar hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yapılan haksızlıktır, bu yapılan usulsüzlüktür, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları kabul etmiyoruz. Biz cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz, boyun eğmiyoruz. Bugün yine Yozgat'tan sesleniyoruz, biz bu zulme karşı direneceğiz, elimizden gelen her türlü demokratik hakkımızı kullanacağız, ülkemize sahip çıkacağız."

Anka Haber Ajansı