Chp’nin Eğitim Maratonu Sürüyor… “Bütün Üniversitelerde Formasyon Eğitimi Var, Bu Doğru Bir Yöntem Değil”

CHP’nin düzenlediği Eğitim Maratonu’nun sekizinci oturumu “Öğretmen Yetiştirme, Atanmayan Öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu” başlığıyla gerçekleştirildi. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, iktidarın öğretmen yetiştirme politikalarını eleştirerek; “Bizim öğretmen yetiştirememek gibi bir sorunumuz yok. Bütün üniversitelerde formasyon eğitimi var, bu doğru bir yöntem değil. Öğretmenlerin eğitim içi hizmet almaları önemlidir. Ama öğretmen eğitmekle, öğretmen yetişt

(ANKARA) - CHP’nin düzenlediği Eğitim Maratonu’nun sekizinci oturumu “Öğretmen Yetiştirme, Atanmayan Öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu” başlığıyla gerçekleştirildi. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, iktidarın öğretmen yetiştirme politikalarını eleştirerek; “Bizim öğretmen yetiştirememek gibi bir sorunumuz yok. Bütün üniversitelerde formasyon eğitimi var, bu doğru bir yöntem değil. Öğretmenlerin eğitim içi hizmet almaları önemlidir. Ama öğretmen eğitmekle, öğretmen yetiştirmek farklı şeylerdir” dedi.

CHP’nin düzenlediği Eğitim Maratonu’nun sekizinci oturumunda, İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, Birleşik Kamu-İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük ve öğretmen Cüneyt İltuş, öğretmen yetiştirme politikaları, atanamayan öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu üzerine konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Atanmayan öğretmenler ve öğretmen yetiştirme politikaları, eğitim sistemimizin ciddi sorunları haline getirilmiştir. Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Milli Eğitim Akademisi ile elenmeye çalışılan öğretmenlerin sorunları saymakla bitmeyecek hale gelmiştir. Bu alanda büyük bir yıkım yaşanmaktadır” dedi.

“Öğretmen eğitmekle, yetiştirmek farklı şeyler”

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, iktidarın öğretmen yetiştirme politikalarını eleştirerek; “Bizim öğretmen yetiştirememek gibi bir sorunumuz yok. Bütün üniversitelerde formasyon eğitimi var, bu doğru bir yöntem değil. Öğretmenlerin eğitim içi hizmet almaları önemlidir. Ama öğretmen eğitmekle, öğretmen yetiştirmek farklı şeylerdir” dedi.

Birleşik Kamu-İş Genel Mali Sekreteri öğretmen Hasan Kütük ise “Başkanlık sistemine geçtikten sonra 16 bakanlık var. Önünde milli sözcüğü yazan 2 bakanlık var eğitim ve savunma. Siyasal iktidarlar gelir değişir, projelerini farklı şekillerde sunabilirler ama milli eğitim ve milli savunma siyasal iktidarların müdahale edemeyeceği ulusal bakanlıklar olmalıdırlar. Köy enstitülerinde yetişen öğretmenler sadece öğretmen değil sanatından zanaatına bir umut ışığıdır. Karanlıktan beslenen bu değişimin kendi iktidar ve düzenlerini saltanatlarını yok edeceğini kaygısını taşıyan o gerici çevreler, ulusumuz içinde dünyaya örnek olan bu modeli ortadan kaldırarak hedeflerine ulaştılar” değerlendirmesinde bulundu.

"Ücretli öğretmenlik garabeti var”

Eğitimci öğretmen Cüneyt İltuş, atanamayan öğretmenlerin sorunlarına değindi. 1 milyona yakın milyona yakın ataması yapılmayan öğretmen olduğunu hatırlatan İltuş, "ÖSYM, 526 bin öğretmenin atanma umuduyla sınava girdiğini söylüyor ama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek dönemlerde atamaların 6-8 bin bandında olacağını söylüyor. Ülkemizde ücretli öğretmenlik garabeti var. Standardı olmayan bir mülakat iddia ediyorlar. Ücretli öğretmenlerin içinde öğretmenlikle hiç alakası olmayan ön lisans mezunları var biz bunu da merak ediyoruz. Bu nasıl nitelik artırma? Bu ücretli öğretmenler nasıl seçiliyor? 22 yılda gençlerin umudunu yitirmesine sebep oldular.”

Anka Haber Ajansı