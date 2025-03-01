Chp'Nin Ekonomi Heyeti Esnafla Buluştu: ''yem Fiyatları Arttıkça Üretici De Haliyle Zam Yapıyor''

Haber: Erva Gün - Kamera: Recep Tunahan Güler

(SİNOP) - CHP'nin ekonomi heyeti, Sinop'ta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşların ekonomik sıkıntılarını dinledi. Eczacı Sedat Tohumat, ilaç fiyatlarındaki fahiş farklar ve tedarik sorunlarına dikkat çekerken, kasap esnafı artan yem maliyetleri nedeniyle et fiyatlarının yükseldiğini vurguladı.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'den oluşan CHP'nin ekonomi heyeti, Sinop kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Eczanelerde ilaç fiyatlarındaki yüksek farklar ve stok sıkıntıları gündeme gelirken, kasap esnafı artan yem maliyetlerinin et fiyatlarına doğrudan yansıdığını ifade etti. Vatandaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çeken esnaf, son dönemde yaşanan sıkıntıları heyet ile paylaştı.

Samsun Eczacı Odası Sinop İl Temsilcisi Eczacı Sedat Tohumat, Karatepe'nin, "'Katkı payından dolayı çok şikayet oluyor mu'" sorusuna şu yanıtı verdi:

''Çok oluyor tabii. Geçen gün biz mesela 600 liralık bir reçete tuttuk 450 lira fiyat farkı verdi. Bazı ilaçlarda çok büyük fiyat farkları çıkıyor. Bir tansiyon hapı var raporlu hastanın 350-400 civarında fiyat farkı çıkıyor.''

İlaçlara göre fiyat farkının olduğunu belirten Tohumat, "'Bazı hastalarda bayağı fark ediyor bazılarında çok az oluyor, bazılarında çok yüksek oluyor. Geçen gün birisi bir ilaç yazdırdı, iki tane fitildi. Tutarı 700 ila 800 civarında tutuyordu. Bin 200 lira fiyat farkı çıktı. Bazılarında çok afaki rakamlar çıkıyor. Devlet ile ilaç firmasının bir anlaşması var. Kamu kurum iskontosudur bu. Kamu kurum iskontosunu yapmıyor devlet. Sıfır iskonto ile veriyor. Sıfır iskonto ile veriyoruz. Biz devlete verdiğimiz zaman ne kadar kamu kurum iskontosu yapıyorsa o kadar noksan ödüyor bize. Firmaları zorlayamıyor kamu iskontosu niye yapmıyorsun diye? Biz de burada hasta ile karşı karşıya kalıyoruz.''

''Firmalar kurdan dolayı ilaç vermiyor''

Son dönemde ilaç stoklarında yaşanan tedarik sıkıntısına da değinen Tohumat, şöyle konuştu:

''Bütün ilaçlarda aşağı yukarı sıkıntı yaşanıyor. Raporlu ilaçların birçoğunda hastaya tamamını veremiyoruz. Dört kutu yazdı dört kutu veremiyoruz. Elinde bir kutu varsa bir kutu veriyorsun, doktora sonra bir daha yazdırıyor. Firmalar kurdan dolayı ilaç vermiyor. "Şimdi 38 lira ama Türkiye'ye geldiğinde sen hesabı 17 liradan yap" diyor. Önceden piyasaya bin tane veriyorsa şimdi on tane veriyor. On tane bazen İstanbul'da dağıtılıyor, bazen Ankara'da dağılıyor, bazen Sinop'a düşüyor. Diğer taraflara düşmeyince ilaç yokluğu başlıyor.''

''Yem fiyatları arttıkça üretici de haliyle zam yapıyor''

Heyet, bir kasap dükkanını ziyaret ederek esnafla son dönemde et fiyatlarındaki artış ve vatandaşın alım gücünün düşmesi hakkında sohbet etti. Et fiyatlarındaki artışın sadece ramazan ayı geldiği için olmadığına dikkat çeken esnaf, şunları söyledi:

''Yem fiyatları arttıkça üretici de haliyle zam yapıyor. Maaşlara göre tabii önceden bin liralık alan yine bin liralık alıyor. 500 liralık alan 500 liralık alıyor. Miktarı azalıyor. Emekli de daha az alıyor.''

Anka Haber Ajansı