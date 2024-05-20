Chp'nin "Hatay'a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu", Bu Hafta Bölgeye Gidecek

Chp'nin "Hatay'a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu", Bu Hafta Bölgeye Gidecek

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline yönelik itirazının YSK tarafından reddedilmesinin ardından kurduğu “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu", bu hafta çalışmalarına başlayacak.

(ANKARA) - CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline yönelik itirazının YSK tarafından reddedilmesinin ardından kurduğu “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu", bu hafta çalışmalarına başlayacak.

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline yönelik itirazının YSK tarafından reddedilmesinin ardından kurduğu “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu", bu perşembe ve cuma günü Hatay’da çalışmalarına başlayacak.

Çalışmalar kapsamında, "Hatay'da rezerv alan uygulamaları başta olmak üzere her türlü toplumsal mağduriyet ve şikayetler ile deprem sonrasında devam eden halk ihlallerini ve çözüm önerileri dinlenecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın başkanlığını yaptığı Çalışma Grubu'nda, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Mersin Milletvekili Gülşan Kış ve İYİ Parti'den CHP'ye katılan Bahadır Erdem yer alıyor.

Anka Haber Ajansı

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