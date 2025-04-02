Chp'nin İmamoğlu Kampanyasına Arguvan'dan Yoğun Destek: "Hukuk Ve Demokrasi İçin İmza Atıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı imza kampanyasına Arguvan’da yoğun ilgi gösterildi. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, “Biz bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı bir Arguvanlı olarak, Arguvan halkı olarak duyarsız kalmamız mümkün değil. Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda imza kampanyası başlattık” dedi.

(MALATYA) - Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı imza kampanyasına Arguvan’da yoğun ilgi gösterildi. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, “Biz bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı bir Arguvanlı olarak, Arguvan halkı olarak duyarsız kalmamız mümkün değil. Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda imza kampanyası başlattık” dedi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınması talebiyle ilçe merkezinde imza kampanyası standı açıldı. İlçe pazarı olması nedeniyle yoğunluğun yaşandığı ilçede, CHP’nin imza standında yağmura rağmen imza kuyruğu oluştu.

CHP İlçe Kadın Kollarının yürüttüğü kampanyaya Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, İlçe başkanı, belediye meclis üyeleri de destek verdi.

“Bu hukuksuzluğa sessiz kalamayız”

İmza standında ANKA Haber Ajansı’na konuşan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, şunları söyledi:

“Yaşananlar ortada. Geleceğimiz ortada. İmamoğlu gibi hiçbir hakka, hukuka sığmayan şekilde tutuklanması ve diğer belediye başkanlarımız için de bu geçerli tabi. Biz bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı bir Arguvanlı olarak, Arguvan halkı olarak duyarsız kalmamız mümkün değil. Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda imza kampanyası başlattık. Bu imza kampanyasının öncelikle tutuklu, haksız yere tutuklanmış olan belediye başkanlarımızın serbest bırakılması, işlerine, vazifelerine geri dönmesi; ikincisi, erken seçim talep ediyoruz. Çünkü erken seçim olması gerekiyor. Artık ülkenin ekonomisi belli, yaşananlar ortada.

Bu anlamda bu gayret içerisindeyiz. Tüm Arguvan halkına teşekkür ediyorum. Duyarlılıklarını her zaman gösteriyor, görüyorsunuz. İnsanlarımız bayram demiyor, hafta sonu, yağmur dinmez demeden bu kampanyamıza destek veriyorlar. Başarılı bir kampanya olacağına inanıyorum ve bu mücadelenin en iyi şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum."

“Tüm köylerimize ulaşacağız”

CHP Arguvan İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu için yapılan kampanyaya yoğun bir ilgi var Arguvan'da. Herkese teşekkür ediyoruz gelenlere. İnşallah iyi olur, temennimiz o. Köylerde de başlayacağız. Bayram sonu kısmet olursa tüm mahallelerimize ulaşacağız. Bugün de Çarşamba pazarı olduğu için yine köylerden gelen vatandaşlar var, sağ olsunlar. Gelip imzalarını atıyorlar, desteklerini veriyorlar.”

Eski Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Fidan, “Hayırlı olsun diyelim. İnşallah başaracağız. İmamoğlu'na da şans diliyorum, sonuç iyi olacak. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

İmza kampanyasına katılan Ekrem Kara, “Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınması için, bu iktidardan kurtulmak için” dedi.

"Ekrem İmamoğlu'na, türkü diyarı Arguvan’dan kocaman selamlar"

Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Yıldırım, "Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kampanyayı çok güzel bir şekilde yürütüyoruz. Halkımızın desteği, halkımızın katılımı çok güzel. Buradan Sayın Ekrem İmamoğlu'na, türkü diyarı Arguvan’dan kocaman selamlar gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

İmza kampanyasına destek veren kadın yurttaş, “Vallahi bu kampanya çok güzel oldu, iyi oldu. İnşallah İmamoğlu da çıkar, diğer belediye başkanları da çıkar” dedi.

Bir diğer yurttaş, “Her şey çok güzel olacak. İnşallah, her şey çok güzel olacak. İmamoğlu için özgürlüğünü istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İmza kampanyasına katılan diğer bir kadın yurttaş, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" şeklinde konuştu.

Anka Haber Ajansı