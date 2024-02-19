Chp'nin İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer, Güngören'de İse Yüksel Yalçın Oldu

CHP'nin İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Temel Akkoçlar, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. CHP’den yapılan bilgilendirmeye göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt ilçesi için Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın’ı belediye başkan adayı olarak atadı.

CHP’nin İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Temel Akkoçlar, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. CHP’den yapılan bilgilendirmeye göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt ilçesi için Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın’ı belediye başkan adayı olarak atadı.

CHP’nin Güngören Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Temel Akkoçlar, sağlık sorunları nedeniyle bugün adaylıktan çekildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki ilçe için yeni belediye başkan adaylarını belirledi.

CHP’den yapılan bilgilendirmede konuya ilişkin şöyle denildi:

“İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır.”

Anka Haber Ajansı