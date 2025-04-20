Chp’nin İstanbul’da Yapmak İstediği ’filistin’ Yürüyüşü Engellendi Ak Parti’nin İzmir Yürüyüşüne İzin Verildi

Dün, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır” demek için yapmak istediği yürüyüş polis engeliyle karşılaşırken bugün İzmir’de İzmir Sivil Toplum Platformu (İSTOK) ile AK Parti İzmir İl Teşkilatı Filistin için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte kolluk kuvvetlerinin sayısının az olması dikkat çekerken yürüyüşe polis müdahalesi yapılmadı.