Chp’nin İstanbul’daki 3’üncü İlçe Mitingi Başakşehir’de Yapılacak

Chp’nin İstanbul’daki 3’üncü İlçe Mitingi Başakşehir’de Yapılacak

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı çarşamba akşamları İstanbul’da düzenlenen mitinglerin 3’üncüsü Başakşehir’de yapılacak.

(İSTANBUL) CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı çarşamba akşamları İstanbul’da düzenlenen mitinglerin 3’üncüsü Başakşehir’de yapılacak.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi ise Beylikdüzü olmuştu. Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Başakşehir olarak belirlendi. Kanal İstanbul tartışmaları yaşanırken miting de bu alana yakın İkinci Kısım Mahallesi’nde İETT İşletmeleri Müdürlüğü Boğazköy Peron Amirliği'nde gerçekleştirilecek.

Anka Haber Ajansı

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