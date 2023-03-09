Chp'nin İzmir’deki İlçe Başkanları 'Seçim' Gündemiyle Toplandı

CHP’nin İzmir’deki ilçe başkanları, yaklaşan seçimler için verilecek start ve deprem bölgesiyle sürdürülecek dayanışma çalışmaları için toplandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığındaki toplantıya, İl Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

CHP’nin İzmir’deki ilçe başkanları, yaklaşan seçimler için verilecek start ve deprem bölgesiyle sürdürülecek dayanışma çalışmaları için toplandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığındaki toplantıya, İl Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Yıldız, il başkanlığında yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, yaklaşan seçim öncesinde önemli gündem maddelerinin değerlendirildiğini söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:

“SEÇİM STARTINI VERİYORUZ”

“İl başkanımız Şenol Aslanoğlu, ilçe başkanları toplantısında, ilçe örgütlerimizin her kesimi kapsayacak ve yereldeki veriler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmalara yoğunlaşmasını istedi. İlçe başkanlarımızla yapılan çalışmalar ve seçime özel hazırlıklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İl başkanımız, geçmiş dönem il başkanlarımızla yapacağı toplantıyla birlikte, bir anlamda seçim çalışmalarının İzmir’deki startını vereceğini ilçe başkanlarımızla paylaştı. Seçim startını veriyoruz ve bu buluşmayla İzmir’de başlıyoruz. Ayrıca cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim ofislerimiz de önümüzdeki günlerde açılarak faaliyete geçirilecek. Seçim ofislerimiz konusunda ilçe örgütlerimizin de hazırlıklarını tamamlamaları istendi.”

“İLÇE ÖRGÜTLERİ OSMANİYE’NİN YARALARINI SARMAYA DEVAM EDECEK”

Yıldız, toplantının bir diğer gündem maddesinin deprem bölgesine yapılan dayanışma ziyaretleri olduğunu ifade ederek, “Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından, Osmaniye’nin İzmir’in sorumluluğuna verilmesiyle birlikte, belediyelerle başlatılan ve il yönetim kurulumuzun kentte düzenlediği dayanışma ziyaretleriyle sürdürülen İzmir dayanışması, ilçe örgütlerimizin ziyaretleriyle devam ediyor. Bu bağlamda, koordinasyon ve bölgede yapılacak ziyaret ve çalışmalar da toplantımızın gündemi arasındaydı. İlçe örgütlerimiz, belli aralıklarla ve dönüşümlü olarak Osmaniye’de olacak ve depremin yaralarını birlikte sarmaya devam edeceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı