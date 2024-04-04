Chp'nin Kazandığı Ardahan'da Seçimin Yenilenmesine Karar Verildi

Chp'nin Kazandığı Ardahan'da Seçimin Yenilenmesine Karar Verildi

Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AKP’nin itirazı üzerine yeniden seçim kararı aldı.

Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AKP’nin itirazı üzerine yeniden seçim kararı aldı.

Ardahan il merkezinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı ve CHP'nin adayı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP’nin belediye başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AKP, seçimin iptal edilmesi için Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Yapılan başvuruyu değerlendiren ilçe seçim kurulu seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.

Anka Haber Ajansı

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