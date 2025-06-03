Chp'nin Kurultay Soruşturmasında İddianame Tamamlandı: İmamoğlu Dahil 12 Kişiye Hapis İstemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada iddianameyi tamamladı. Hazırlanan iddianamede, aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada iddianameyi tamamladı. Hazırlanan iddianamede, aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında ceza talep edildi.

İddianamede, Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan ve Yılmaz Özkanat'ın da aralarında bulunduğu toplam 16 tanığın beyanlarına yer verildi.

Soruşturma kapsamında CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulmak istendiği, ancak 7 Mayıs 2025 tarihinde avukatı Celal Çelik'e tebligat yapılmasına rağmen savcılığa ifade vermeye gelmediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu iddianamede "mağdur" sıfatıyla yer alırken, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "müşteki" olarak gösterildi.

İddianamede, "şüpheli" sıfatıyla Ekrem İmamoğlu'nun 2 Mayıs 2025’te verdiği ifadesinde, kurultay sırasında Divan Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, hakkındaki suçlamaların tamamını reddettiği ve ayrıntılı savunma yapmadığı belirtildi.

Nihat Yeşiltaş: İddialar mesnetsiz, kimseye menfaat sağlamadım

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise 21 Nisan’da verdiği ifadede, hakkında iddialarda bulunan kişileri tanımadığını, delegelerin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik herhangi bir menfaat alışverişinde bulunmadığını savundu. Oğlunun İBB iştiraki Kültür A.Ş.’de işe alınmasının siyasi rüşvetle ilgisi olmadığını söyledi.

Özgür Çelik: Delegelere menfaat sağladığım iddiası gerçek dışı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kurultay sürecine dair kendisine yöneltilen iddiaları yalanladı. Kendisine isnat edilen para dağıtma iddialarını reddeden Çelik, "Delegelere herhangi bir menfaat temin etmedim. Tanık ifadeleri asılsızdır" dedi.

Cemil Tugay: Kimseye maddi teklif yapmadım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kurultay sürecinde kimseye maddi teklif sunmadığını belirtti. Hakkında ifade veren kişilerle yalnızca siyasi temaslar kapsamında tanıştığını söyleyen Tugay, kendisinin Özgür Özel’i özgür iradesiyle desteklediğini belirtti.

Rıza Akpolat: İddialar asılsız

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da 2 Mayıs 2025 tarihinde verdiği ifadesinde, herhangi bir yakınının İBB ya da iştiraklerinde işe alınmadığını, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

İddianamede, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, adaylık vaatlerinde bulunulduğu ve iş imkanları sağlandığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında; MASAK raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Ticaret Odası, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu yazışmaları ile birlikte CD/DVD inceleme tutanakları ve Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü fezlekesi delil olarak dosyaya girdi.

İddianamede, şüphelilerin; Bazı delegelere nakit para verdiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat ettiği, yakınlarını CHP’li belediyelerde işe yerleştirdiği, market alışveriş kartları dağıttığı, oy kullanan delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerini istediği, ayrıca birinci tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği yönünde asılsız açıklamalarla ikinci tur oylamayı etkilemeye çalıştıkları iddia edildi.

"Delegelerin iradesi fesada uğratıldı"

Savcılık, şüphelilerin bu yöntemlerle kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğrattığını ve seçimi etkilemeye yönelik organize bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. İddianamede, tüm sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, TCK'nın 53. maddesi uyarınca kamu haklarından mahrum bırakılmaları yönünde güvenlik tedbirlerinin uygulanması da istendi.

Anka Haber Ajansı