Chp’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitingi… Sezgin Tanrıkulu: "Ak Parti'nin Derdi Deprem Değil Rant"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah yapılan operasyonlara dair "Depremin hemen ertesinde Kanal İstanbul'la ilgili olarak kaçak, izini alınmamış, imara aykırı yapılaşmaların da olduğu tespit edildi. İSKİ Genel Müdürlüğü, sonuçta bu kaçak yapıları yıkılmasına karar verdi. Şimdi bu ortamda olması gereken yerel yönetiminin tam kadroyla çalışması ve depreme direnişli bir kenti oluşturmak. Ama AK Parti'nin derdi deprem değil rant. O nedenle bu hukuk dış

(MERSİN) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah yapılan operasyonlara dair "Depremin hemen ertesinde Kanal İstanbul'la ilgili olarak kaçak, izini alınmamış, imara aykırı yapılaşmaların da olduğu tespit edildi. İSKİ Genel Müdürlüğü, sonuçta bu kaçak yapıları yıkılmasına karar verdi. Şimdi bu ortamda olması gereken yerel yönetiminin tam kadroyla çalışması ve depreme direnişli bir kenti oluşturmak. Ama AK Parti'nin derdi deprem değil rant. O nedenle bu hukuk dışı tamamen CMK'ya aykırı ve İBB'yi işlevsiz kılacak bir operasyon yaptılar ama onların operasyonları bu halkı durdurmaz" diye konuştu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, partisinin Mersin’deki "'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'" mitinginde ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Üç gün önce İstanbul'da 6.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremin hemen ertesinde Kanal İstanbul'la ilgili olarak kaçak, izin alınmamış, imara aykırı yapılaşmaların da olduğu tespit edildi. İSKİ Genel Müdürlüğü, sonuçta bu kaçak yapıları yıkılmasına karar verdi. Şimdi bu ortamda olması gereken yerel yönetiminin tam kadroyla çalışması ve depreme direnişli bir kenti oluşturmak. Ama AK Parti'nin derdi deprem değil rant. O nedenle bu hukuk dışı tamamen CMK'ya aykırı ve İBB'yi işlevsiz kılacak bir operasyon yaptılar ama onların operasyonları bu halkı durdurmaz. Bu toplumu durdurmaz. Mutlaka bunu yapanlardan hesap soracağız."

Anka Haber Ajansı