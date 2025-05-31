Chp'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Yavaş: "Böyle Adalet Olmaz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz herkese adaletin eşit uygulanmasını istiyoruz. Böyle çifte standart olmaz. Ayrıca belediyelerin soruşturulmasında şikayetler olur, iddialar olur, mülkiye müfettişleri gelir, incelerler var mı yok mu bakar ondan sonra savcılığa verirler. Burada işler tam tersine gidiyor. Dolayısıyla hukuki açıdan da ileride mutlaka sakatlıklar doğacaktır diye düşünüyorum ve bir an evvel herkesin tahliye olmasını istiyorum. Böyle adalet olmaz" dedi.

(DÜZCE) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz herkese adaletin eşit uygulanmasını istiyoruz. Böyle çifte standart olmaz. Ayrıca belediyelerin soruşturulmasında şikayetler olur, iddialar olur, mülkiye müfettişleri gelir, incelerler var mı yok mu bakar ondan sonra savcılığa verirler. Burada işler tam tersine gidiyor. Dolayısıyla hukuki açıdan da ileride mutlaka sakatlıklar doğacaktır diye düşünüyorum ve bir an evvel herkesin tahliye olmasını istiyorum. Böyle adalet olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Düzce Anıtpark Meydan'ında miting düzenliyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İktidar muhalefet olmak üzere Türkiye’deki tüm kamu kurumlarından ihale alan bir şahısın itirafçı olduğu söyleniyor. Adana’yı da içine katmış. Ama bu itirafların içerisinde iş yaptığı hiçbir bakanlık veya iş yaptığı hiçbir AK Partili belediye yok. Dolayısıyla böyle olunca bu işin siyasi olduğu ortaya çıkıyor. Zaten halk da inanmuyor. Biz aynı şeyi söylüyoruz, canlı yayınlansın herkes görsün. Biz herkese adaletin eşit uygulanmasını istiyoruz. Böyle çifte standart olmaz. Ayrıca belediyelerin soruşturulmasında şikayetler olur, iddialar olur, mülkiye müfettişleri gelir, incelerler var mı yok mu bakar ondan sonra savcılığa verirler. Burada işler tam tersine gidiyor. Dolayısıyla hukuki açıdan da ileride mutlaka sakatlıklar doğacaktır diye düşünüyorum ve bir an evvel herkesin tahliye olmasını istiyorum. Böyle adalet olmaz" dedi.

“Bu şekilde itibarsızlaştırmak Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bir hukuk devletine yakışmıyor”

Bir muhabirin "Sizce nereye kadar devam edecek, çalışamaz hale getirene kadar mı" sorusuna Yavaş, şu yanıtı verdi:

"İnsanları özgürlüğüyle tehdit ederseniz, sınarsanız, kurtulmak için daha çok birbirine iftira atmak dahil yapar. Onun için Türk Ceza Kanunu’nda bir madde vardır; ‘Atfı cürüm geçerli değildir’ diye. Yani kendini kurtarmak için aynı olayın içine dahil edilen insanlar birbirine suç atıyorsa bunların geçerli olmadığına dair açık hüküm var. Dolayısıyla insanların özgürlüğü üzerinden bunu yaparsanız herkes her şeyi söyleyebilir. Yazıktır günahtır. Hiç kimsenin çocuklarının, ailesinin yanında bu şekilde itibarsızlaştırmak Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bir hukuk devletine yakışmıyor."

Anka Haber Ajansı