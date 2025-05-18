Chp'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinglerinin Altıncısı Pendik'te Düzenlenecek

CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlenirken, onu sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı ve Silivri mitingleri izledi. Altıncı miting ise bu çarşamba Pendik’te gerçekleştirilecek.