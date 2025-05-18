Chp'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinglerinin Altıncısı Pendik'te Düzenlenecek

Chp'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinglerinin Altıncısı Pendik'te Düzenlenecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul’da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin altıncısının Pendik'te yapılacağını duyurdu.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul’da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin altıncısının Pendik'te yapılacağını duyurdu.

CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlenirken, onu sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı ve Silivri mitingleri izledi. Altıncı miting ise bu çarşamba Pendik’te gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından mitingi şu ifadelerle duyurdu:

"Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız. Mutlaka kazanacağız."

Anka Haber Ajansı

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