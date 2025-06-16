(İSTANBUL) CHP ‘nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin dokuzuncusu Avcılar’da düzenlenecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Cumhurbaşkanı adayımızı, başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı savunmaya; meydanları doldurmaya devam ediyoruz” dedi.

CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul’da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu seferki adresi Avcılar.

CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlenirken, onu sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa mitingleri izledi. Dokuzuncu mitingi ise bu çarşamba Avcılar’da gerçekleştirilecek. Miting Avcılar, Marmara Caddesinde saat 20.30’da başlayacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda yurttaşları şöyle davet etti:

“Milletimizin iradesine, milletimizle birlikte sahip çıkıyoruz! Cumhurbaşkanı adayımızı, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı savunmaya; meydanları doldurmaya devam ediyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Anka Haber Ajansı