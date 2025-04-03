Chp’nin Olağanüstü Kurultayında, “Birlik Beraberlik” Mesajı Verilecek

CHP’nin 6 Nisan Pazar günü düzenlenecek “İrade milletindir” temalı 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, partinin genel başkanı ve yönetimi seçilecek. Tek adayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel olması beklenen kurultayda, Özel’in kurultay delegelerine birlik ve beraberlik mesajı vereceği belirtiliyor.

(ANKARA) - CHP’nin 6 Nisan Pazar günü düzenlenecek “İrade milletindir” temalı 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, partinin genel başkanı ve yönetimi seçilecek. Tek adayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel olması beklenen kurultayda, Özel’in kurultay delegelerine birlik ve beraberlik mesajı vereceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart tarihinde Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısıyla parti yönetimine kayyum atanmasının önüne geçebilmek için olağanüstü kurultay kararı alındığını açıkladı. 38’inci Olağan Kurultay’daki ‘şaibe’ iddiaları ve başlatılan soruşturmanın ardından, CHP’ye kayyum atanma ihtimalini engellemek adına alındığı belirtilen kurultay kararı sonrasında, CHP Lideri Özel, yeniden genel başkan adayı olduğunu duyurdu. 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek 21’inci Olağanüstü Kurultay’da, şu an için Özel’den başka genel başkan adayı bulunmuyor.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vurgusu

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultayın teması “İrade Milletindir” olacak. Seyircisiz olarak gerçekleştirilecek kurultay basına açık yapılacak. Genel Başkan Özel, kurultayda bir konuşma yapacak. Özel’in konuşmasında, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla gelişen süreç ve bundan sonrası için birlik ve beraberlik mesajı vermesi bekleniyor. CHP Lideri Özel’in kurultay delegelerine hitabında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vurgusu yapacağı öğrenildi.

Genel başkan seçiminin yanı sıra, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve 60 kişilik Parti Meclisi (PM) de yeniden belirlenecek. Edinilen bilgiye göre, MYK ve PM’de büyük değişiklikler olmayacak.

Kurultaya davet edilen isimler arasında partinin Onur Kurulu üyeleri de yer alıyor. Önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen’in kurultaya katılması bekleniyor. CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultaya davet edildiği takdirde katılacağını söyledi.

Adaylık için gereken imza sayısı 69

CHP’nin tüzüğüne göre, kurultayda genel başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde 5’inin imzası aranıyor. Önceki kurultayda oy kullanan delege sayısının bin 368 olduğu bilinirken genel başkan adaylığı için aranan imza sayısı 69 oluyor.

Adaylığı konuşulan ve kendisi için imza toplandığı ifade edilen Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamayla aday olmadığını açıkladı.

Anka Haber Ajansı