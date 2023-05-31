Chp'nin Osmaniye'den Seçilen İlk Kadın Milletvekili Asu Kaya Gedik: Sahada Çalıştık, İnsanlara Dokunduk

CHP’nin Osmaniye’den seçilen ilk kadın Milletvekili Asu Kaya Gedik, “Tabii ki çok mutluyum. 28. Dönemde Osmaniye’yi CHP’den temsil edeceğim. İlimiz için mücadele edeceğim, Türkiye’miz için mücadele edeceğim” dedi. Gedik, Osmaniye’de seçimde güçlü rakiplerinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine de “Bakan Hanım vardı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli vardı. Biz sahada sadece çalıştık. İnsanlara dokunduk” diye konuştu.

CHP’nin Osmaniye’den seçilen ilk kadın Milletvekili Asu Kaya Gedik, “Tabii ki çok mutluyum. 28. Dönemde Osmaniye’yi CHP’den temsil edeceğim. İlimiz için mücadele edeceğim, Türkiye’miz için mücadele edeceğim” dedi. Gedik, Osmaniye’de seçimde güçlü rakiplerinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine de “Bakan Hanım vardı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli vardı. Biz sahada sadece çalıştık. İnsanlara dokunduk” diye konuştu.

Osmaniye’nin CHP’den seçilen ilk kadın milletvekili Asu Kaya Gedik, TBMM’de kaydını yaptırdı. Gedik, kayıttan sonra gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Tabii ki çok mutluyum. 28. Dönemde Osmaniye’yi CHP’den temsil edeceğim. İlimiz için mücadele edeceğim, Türkiye’miz için mücadele edeceğim. Mücadele zaten benim için hep vardı. Daha önce de Osmaniye’de iki dönem Tabip Odası başkanlığı yapmıştım. Artık mücadeleyi bu şekilde yürüteceğiz” dedi.

Gedik, ‘Osmaniye’de güçlü rakipleriniz vardı” hatırlatması üzerine de “Bakan Hanım vardı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli vardı. Biz sahada sadece çalıştık. İnsanlara dokunduk. Zaten mesleğim icabı, görevim icabı, aile hekimiydim ben. Tabip Odası başkanlığım nedeniyle de zaten hep alandaydım. Sadece bu döneme dair değil. Yaklaşık 7-8 yıldır Osmaniye’de alandayım ben. Tabip odası çünkü insan hakları için mücadele eder, her şey için mücadele ediyoruz biz. Bu da onun bir devamı olacak” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı