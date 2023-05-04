Chp’nin, Seçmenlere Yönelik Sandık Güvenliği Eğitimi Videosu Yayınlandı

CHP Parti Okulu, seçmenlere özel olarak hazırladığı Sandık Güvenliği Eğitimi videosunu sosyal medyadan yayınladı.

CHP Parti Okulu, seçmenlere özel olarak hazırladığı Sandık Güvenliği Eğitimini sosyal medyada erişime açtı. Eğitimi, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı aktarıyor.

Türkiye ve yurt dışında yüz yüze eğitimlerine devam eden CHP Parti Okulu, seçmenlere özel olarak önemli bilgileri aktardığı sandık güvenliği eğitimini sosyal medya hesaplarında paylaştı. CHP Parti Okulu, eğitimlerin daha fazla kişiye ulaşması ve seçmenin aklındaki soruların giderilmesini amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler süreciyle ilgili Atıcı'nın aktardığı sandık güvenliği eğitimine https://youtu.be/QoSqbGbRYmI bağlantısından ulaşılabiliyor.

Anka Haber Ajansı