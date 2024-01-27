Chp'nin Şişli Adayı Resul Emrah Şahan : Onlar Toprağa Bakınca Arsa Görür

CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, adaylığının açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başladı. Şahan, "Kentsel dönüşüm deyince aklına sadece beton ve para gelenlerden olmayacağız. Onlar, toprağa bakınca arsa görür. Cumhuriyetin evlatları, yani bizler, Cumhuriyet Halk Partililer; vatan toprağını, yurttaşın hakkı olarak görür" dedi.

CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, adaylığının açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başladı. Şahan, "Kentsel dönüşüm deyince aklına sadece beton ve para gelenlerden olmayacağız. Onlar, toprağa bakınca arsa görür. Cumhuriyetin evlatları, yani bizler, Cumhuriyet Halk Partililer; vatan toprağını, yurttaşın hakkı olarak görür" dedi.

CHP Parti Meclisi'nin dün aldığı kararla Şişli'den adaylığı kesinleşen Resul Emrah Şahan, bugün partisinin Mecidiyeköy'deki İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Etkinlikte "Emrah Başkanım tam yol ileri", "Şişli'ye Emrah Başkan", "İstanbul'un kalbi Şişli'de atacak" "Şişli'nin gelecek için bir planı var" "Gençliğimiz var", yazılı dövizler dikkat çekti.

“ŞİŞLİ BANA ÇOK ŞEY KATTI”

Burada partililere yönelik bir konuşma yapan Şahan, hayatanın büyük bir bölümünü geçirdiği Şişli'nin kendisi ve ailesi açısından önemine vurgu yaparak, "Şişli bana çok şey kattı" dedi.

"EKREM BAŞKANIMIZ VE MUAMMER BAŞKANIMIZ İLE ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDIK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan İstanbul Planlama Ajansı(İPA) ve Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu süre boyunca büyük bir değişimin öncüsü olduklarını kaydeden Şahan, "2019 yılında İstanbul'un, Şişli'nin kaderini değiştirecek çok güzel bir başarı hikayesinin parçası olduk. 16 milyon İstanbullu'nun hayatını iyileştirecek projeler ürettik. Gecemizi gündümüze katarak, ortak akılla çalıştık. İstanbul'da Ekrem başkanımız, Şişli'de Muammer Başkanımızla çok önemli ve güzel işler başardık. 5 yıldır bu ilçede ve İstanbul'da demokrasi mücadelesi verdik. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2024'te bu demokrasi mücadelesiyle ilçemizde bir bayrak değişi gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"ONLAR, TOPRAĞA BAKINCA ARSA GÖRÜR"

Şahan, hedefleri hakkında şunları söyledi:

"Başkanımız Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 16 milyon İstanbullu için nasıl mücadele ettiysek, şimdi de "Tam yol ileri" diyerek Şişli'den bu mücadeleye örgütümüzle birlikte destek vereceğiz. Şişli'de de İstanbul'da da her birimize bu anlamda büyük sorumluluk düşüyor.

Bu şehrin güçlenmeye, adalete ihtiyacı var. Odağımızda "insan" olacak. Onurlu bir yaşam için var gücümüzle çalışacağız.

Farklılıklarımızın bize kattığı zenginlikle; birlikteliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Dünyadaki akranlarıyla eş şartlara kavuşturup gençlerimizi destekleyeceğiz. Şişlili kadınların rahatça gezdikleri, güvenli sokakları olan bir Şişli yaratacağız. Elbette güvenle yaşamak için evlerimizi de güçlendireceğiz. Kentsel dönüşüm deyince aklına sadece beton ve para gelenlerden olmayacağız. Onlar, toprağa bakınca arsa görür. Cumhuriyetin evlatları, yani bizler, Cumhuriyet Halk Partililer; vatan toprağını, yurttaşın hakkı olarak görür."

Partililerden 31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli ve İstanbul için tarih yazmalarını isteyen Şahan, "Küskünlük yaratmayacağız.

Kimseyi ardımızda bırakmayacağız. Evinde, işinde, sokakta her bir insana dokunup, derdini dinleyeceğiz. Şişli'de girilmedik bir sokak kalmayacak. Hep birlikte Şişli'yi İstanbul'un kalbi yapmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlçe Başkanı Tamer Özcanlı da adaylığı için Resul Emrah Şahan'ı tebrik ederek, "Genç ve liyakatli bir aday. Yolumuz uzun" dedi.

Anka Haber Ajansı