Chp'nin Yeni Grup Başkanvekili Murat Emir Oldu

Chp'nin Yeni Grup Başkanvekili Murat Emir Oldu

CHP'de, Burcu Köksal’ın Afyon Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan Grup Başkanvekilliğine Ankara Milletvekili Murat Emir seçildi.

CHP'de, Burcu Köksal’ın Afyon Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan Grup Başkanvekilliğine Ankara Milletvekili Murat Emir seçildi.

CHP grubu grup başkanvekili seçimi için bugün basına kapalı olarak toplandı. Grup Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç aday oldu. Yapılan seçim sonucunda Ankara Milletvekili Murat Emir 66 milletvekilinin oyunu alarak grup başkanvekili seçildi. Seçimde İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise 48 oyda kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sırasında grup toplantısına katılmadı. Özel, seçimin tamamlanmasının ardından grup salonuna geldi.

Anka Haber Ajansı

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