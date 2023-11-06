Chp’nin Yeni Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Belli Oldu

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin kullandığı oylarla partinin yeni Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belli oldu. YDK’nın 15 üyesinden 5’i kadınlardan oluştu.

CHP’nin, 38’inci Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapıldı. Kurultay’ın ilk gününde partinin genel başkan seçimi yapıldı ve Özgür Özel, ikinci turda aldığı 812 oyla CHP’nin yeni genel başkanı oldu. Kurultayın ikinci gününde; Parti Meclisi (PM), YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) üyelerinin seçimi yapıldı. Çarşaf liste yöntemiyle yapılan seçimlerde 60 kişilik PM’ye 387; 15 kişilik YDK’ya ise 103 partili aday oldu. Kayıtlı 1366 delegeden 1277’si oy kullandı. Sabah 05.30’a kadar süren oylamanın ardından, oyların sayımı altı saat sürdü ve sonuçlar 11.00’da açıklandı.

YDK’nın 15 asıl ve 8 yedek üyesi; cinsiyet kotası ve hukukçu olup olmadıklarına göre dağılım yapılarak belirlendi. Buna göre, asıl üyelerin 8’i ile yedek üyelerin 4’ünün hukukçu olması gerekiyor. Bunun yanında, YDK seçimlerinde de yüzde 33'luk cinsiyet kotası uygulandı. Kurultayda YDK üyeliği için aday olanlardan en yüksek üç oyu kadınlar aldı. Açıklanan listeye göre, CHP’nin 15 yeni YDK üyesinin 5’i kadınlardan oluşurken, meslek olarak kurulun 9 üyesi hukukçulardan seçilmiş oldu.

Aldıkları oy sayılarıyla birlikte CHP YDK’nın yeni üyelerinin isimleri şöyle:

“Ayça Akpek Şenay (626) (Kadın, Hukukçu)

Esin Fatma Temel (546) (Kadın)

Hümeyra Akkuş Sandıkcı (546) (Kadın, Hukukçu)

İsmail Emre Telci (539) (Hukukçu)

Ekincan Aksoy (533)

Özkan Tice (527)

Aysemin Gülmez (524) (Kadın, Hukukçu)

Deniz Çakır (523) (Hukukçu)

Süleyman Bülbül (522) (Hukukçu)

Deniz Demiröz (521)

Nurdan Yücal (498) (Kadın)

Turan Taşkın Özer (463) (Hukukçu)

Ali Balta (456) (Hukukçu)

Özgür Sağlam (440) (Hukukçu)”

Remzi Kazmaz (304)”

Anka Haber Ajansı