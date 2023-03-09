CHP'yi suçlayarak Sözcü'den istifa eden Yılmaz Özdil'e Altılı Masa'nın bir ayağı Akşener'den destek

CHP'yi suçlayarak Sözcü Televizyonu'ndan istifa eden Yılmaz Özdil'e 'Altılı Masa'nın en güçlü partilerinden biri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener destek verdi. Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Akşener, 'Elbet bu da geçer' ifadelerini kullandı.

Önceki gün Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil, gazeteden de ayrıldığını duyurdu. Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın” dedi.

Özdil’in açıklamasını Twitter hesabından alıntılayan Akşener de şunları yazdı:

“Elbet bu da geçer yahu… Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey.”

Ne Olmuştu?

Gazeteci Yılmaz Özdil, geçen günlerde yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart’ta resmen izleyicilerle buluşan Sözcü TV’deki genel yayın yönetmenliği görevini bıraktığını duyurmuştu. Özdil, sitem ederek, “Değerli patronumuz Burak Akbay’a söz verdiğim şekilde ‘kurucu’ görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım. Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur” demişti.

Özdil, “CHP’nin parasına yazık kardeşim. Çünkü, bu kadar dolambaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim” ifadesini kullanmıştı.

Özdil, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını, CHP ve medya üzerine konuştuklarını duyurmuş, “Neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım” demişti.

“‘Akşener Masayı Dağıttı’ Demek Gazetecilik Ahlaksızlığıdır” Demişti

Özdil, Akşener’in Altılı Masa’dan ayrıldığı 3 günlük dönemde Akşener’e destek vermişti. Özdil, yaptığı açıklamada Akşener’i şu sözlerle savunmuştu:

“Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum ‘Meral Akşener masayı dağıttı’ demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır.”

Kaynak: gazetekolektif.com