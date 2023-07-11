‘Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası’, Muhittin Böcek’in Katılımıyla Sona Erdi

Demre Ziraat Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası’ sona erdi. Yaklaşık bir ay süren turnuvaya 24 takım ve 504 sporcu katıldı. Turnuvanın kapanış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Babacanlar Çiftçi Spor Takımı’nın kupa sevincine ortak oldu.

Demre Ziraat Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası’ sona erdi. Yaklaşık bir ay süren turnuvaya 24 takım ve 504 sporcu katıldı. Turnuvanın kapanış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Babacanlar Çiftçi Spor Takımı’nın kupa sevincine ortak oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başlama vuruşunu yaptığı Demre Ziraat Odası Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası, kupa töreniyle sona erdi. Törene, Başkan Böcek, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, sporcular ve Demreliler katıldı.

Başkan Böcek, bir ay süren turnuvanın ardından ödül töreninde de sporcularla ve Demrelilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

“DEMRE’MİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Cam seralardan çıkıp gelmiş bir belediye başkanı olarak beni bağrınıza bastınız. 4 yılı birlikte tamamlamaya çalışıyoruz. Hep birlikte Antalya’mız için, Demre’miz için, bütün ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz. Bir taraftan tarımsal sulamayla bir taraftan büyükşehir belediyemize ait yollarımızla, yardımlarımızla, her alandaki çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Demre’mizde bugüne kadar 302 milyon TL yatırım yaptık. 154 milyon liralık planlanmış, 8,5 ay içerisinde tamamlayacağımız projemiz var. Sizlere ne söz verdiysek onları gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Böcek, konuşmasının ardından 24 takım ve 504 sporcunun katılımıyla düzenlenen Demre Ziraat Odası Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası birincisi Babacanlar Çiftçi Spor Takımı’na kupasını takdim etti. Turnuvanın ödül törenine Rafet El Roman da şarkılarıyla renk kattı. Ünlü şarkıcı, sevilen parçalarını Demreliler ile birlikte seslendirdi.

Anka Haber Ajansı