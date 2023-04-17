Çiftçilerle Birlikte Çapa Yapan Gülizar Biçer Karaca: "Kekik Üretiminin Üssü Denizli Olacak"

Çiftçilerle Birlikte Çapa Yapan Gülizar Biçer Karaca: "Kekik Üretiminin Üssü Denizli Olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Denizli’de çiftçilerle beraber çapa yaptı. Karaca, kekik üreticisi çiftçilere “Dünya kekik üretiminin yüzde 80’ini Denizli karşılıyorsa üretim üssü de Denizli olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Denizli’de çiftçilerle beraber çapa yaptı. Karaca, kekik üreticisi çiftçilere “Dünya kekik üretiminin yüzde 80’ini Denizli karşılıyorsa üretim üssü de Denizli olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, seçim bölgesi Denizli’de CHP İlçe Başkanı Arda Arpacı ve Milletvekili Adayı Mehmet Efe ile birlikte dün Pamukkale ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Karaca, birlikte çapa yaptığı kekik üreticisi çiftçilere Denizli şöyle seslendi:

“Emeği veren sizsiniz. Maliyeti çıkaran sizsiniz. Alın terini döken sizsiniz, o zaman onun satış fiyatının belirlenmesinde sizin de söz hakkınız olacak. Kekiği geçen sene 27-30 liradan sattınız. Ama onun yağını 800 liradan satılıyor. Onun yağı çıkarılacak, lisanslı depoda bekleyecek. Ne zaman yüksek fiyattan satıldı, üstünü alacaksınız. Üretimin desteklenmesi, boş tarla kalmaması lazım.

Dünya kekik üretiminin yüzde 80’ini Denizli karşılıyorsa üretim üssü de Denizli olacak. Denizli olursa Uzunpınar satıyor, Gözler satamıyor gibi bir şey olmayacak. Tamamen Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim Birliği olacak, o üretim çerçevesinde her üretici hak ettiği malın değerini alacak.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında En Küçük Bir İhmale Veya Açgözlülüğe Meydan Vermemeliyiz
Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında En Küçük Bir İhmale Veya Açgözlülüğe Meydan Vermemeliyiz
Tunç Soyer'den Güzelbahçe Ve Narlıdere’de İktidar Sözü : "İzmir Rekorlar Kıracak"
Tunç Soyer'den Güzelbahçe Ve Narlıdere’de İktidar Sözü : "İzmir Rekorlar Kıracak"
Rize’de Chp’li Kadınlar, Aile Destekleri Sigortası'nı Anlattı
Rize’de Chp’li Kadınlar, Aile Destekleri Sigortası'nı Anlattı
Kadirlili Veteriner: "Yem Pahalı, Girdi Pahalı. Adam Zarar Ediyor, Çark Dönmüyor"
Kadirlili Veteriner: "Yem Pahalı, Girdi Pahalı. Adam Zarar Ediyor, Çark Dönmüyor"
Erdoğan: 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı Vefatının 30’uncu Yılında Saygıyla, Rahmetle Yâd Ediyorum
Erdoğan: 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı Vefatının 30’uncu Yılında Saygıyla, Rahmetle Yâd Ediyorum
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Belçika’da Yurt Dışı Seçmenlerle Buluştu
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Belçika’da Yurt Dışı Seçmenlerle Buluştu
Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Yozgat'taki Çalışmalarını Sürdürüyor
Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Yozgat'taki Çalışmalarını Sürdürüyor
Muharrem Erkek: “6 Şubat 2017’de Yaşanan Çanakkale Ayvacık Depremi Sonrası 86 Aile Hala Evlerine Kavuşamadı”
Muharrem Erkek: “6 Şubat 2017’de Yaşanan Çanakkale Ayvacık Depremi Sonrası 86 Aile Hala Evlerine Kavuşamadı”