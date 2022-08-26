Çiftlikteki 2 Bin 450 Tavuk Öldü

Çiftlikteki 2 Bin 450 Tavuk Öldü

HATAY'ın Arsuz ilçesindeki çiftlikte elektrik kesintisinden kaynaklı havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesindeki çiftlikte elektrik kesintisinden kaynaklı havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü.

Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapan Gani Yılmaz, ailesiyle birlikte bir akrabasının cenazesine gitti. Bu sırada son 2 aylık elektrik faturası ödenmediği için çiftliğin elektriği kesildi. Bu nedenle havalandırma sistemi çalışmadı, çiftlikte havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü.

Cenaze dönüşü büyük üzüntü yaşayan Gani Yılmaz, "Biri 3 bin 71 TL, diğeri 4 bin 933 TL olmak üzere iki faturayı ödeyemedim. İlgili firma, çiftliğin elektriğini kesti. Bunun üzerine tavuklarım çiftlikte havasız kaldı. Neredeyse hepsi telef oldu. Çaresizce telef olan tavuklarımı bir çukur açıp, gömdüm. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Çiftlikteki 2 Bin 450 Tavuk Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
5 Turistin Öldüğü Kaza Öncesi Safari Cipinde Son Görüntüler Ortaya Çıktı (2)
5 Turistin Öldüğü Kaza Öncesi Safari Cipinde Son Görüntüler Ortaya Çıktı (2)
Emniyet Şeridindeki Tır'a Çarpan Otomobilde Karı Koca Öldü, Oğulları Yaralı
Emniyet Şeridindeki Tır'a Çarpan Otomobilde Karı Koca Öldü, Oğulları Yaralı
Fatih'te Otomobilin Motosiklete Çarptığı Kaza Kamerada
Fatih'te Otomobilin Motosiklete Çarptığı Kaza Kamerada
Şırnak'ta Eşi İle 3 Kızını Öldüren Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı
Şırnak'ta Eşi İle 3 Kızını Öldüren Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı
Devrilen Tır'ın Şoförü, Sıkıştığı Yerden Güçlükle Çıkarıldı
Devrilen Tır'ın Şoförü, Sıkıştığı Yerden Güçlükle Çıkarıldı
Kazada Ölen Anne Ve Bebeği Yan Yana Toprağa Verildi
Kazada Ölen Anne Ve Bebeği Yan Yana Toprağa Verildi
5 Turistin Öldüğü Kaza Öncesi Safari Cipinde Son Görüntüler Ortaya Çıktı
5 Turistin Öldüğü Kaza Öncesi Safari Cipinde Son Görüntüler Ortaya Çıktı