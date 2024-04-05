Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, “Bu Makam, Çiğli Halkınındır”

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız; belediyede düzenlenen törenle başkanlık görevini Utku Selim Gümrükçü’den devraldı. Yıldız; “Bu makam Çiğli halkınındır. Bu bir bayrak değişimiydi. Benim de hayalimdi. Şimdi, tüm Çiğli’nin hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. Çiğli’nin şehri emini olmaya kararlıyım. Birlikte başardık, yolumuz açık olsun” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız; belediyede düzenlenen törenle başkanlık görevini Utku Selim Gümrükçü’den devraldı. Yıldız; “Bu makam Çiğli halkınındır. Bu bir bayrak değişimiydi. Benim de hayalimdi. Şimdi, tüm Çiğli’nin hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. Çiğli’nin şehri emini olmaya kararlıyım. Birlikte başardık, yolumuz açık olsun” diye konuştu.

Çiğli’de 31 Mart seçimlerinde ipi açık ara göğüsleyerek Belediye Başkanı olan Onur Emrah Yıldız; mazbata töreninin ardından, son beş yıldır belediye başkanı olan Utku Gümrükçü’den görevi devralarak koltuğa oturdu.

SONSUZ VE TARİFSİZ BİR HEYECAN

Eşi Gamze ve çocuklarıyla birlikte çok sayıda katılımcı ve belediye personelinin coşkuyla karşıladığı Yıldız şöyle konuştu;

“Bu onuru bana yaşatan partime, örgütümüze ve elimi tutan, arkamda duran, bana güvenen Çiğli halkına teşekkür ediyorum. Yaşadığım, sonsuz ve tarifsiz bir heyecan. Bu başarıyı ve daha nice başarıları; hemşehrilerimle birlikte kazanmış ve kazanacak olmak da ayrıca heyecan verici. Çünkü, biz birlikte kazandık. Çiğli’nin şehri emini olacağım ve hakkını, hukukunu, insanını, doğasını sonuna kadar koruyacağım. Bu gök kubede hoş bir seda, ilçemizde kalıcı hizmetler bırakmak için bugün itibariyle çalışmaya başlıyoruz.”

SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK

Meclis Üyeleriyle birlikte özçekim yapan ve belediye çalışanlarıyla da selamlaşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Hep birlikte "Yeni bir Çiğli" hayalimizi gerçekleştirmek için resmen yola çıkıyoruz. Her şeyden önce beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız Özgür Özel ve Merkez Yürütme Kurulu’muza; Çiğli’nin geleceğini güven ve kararlılıkla bana emanet eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Canım aileme, eşime, sevenlerime minnettarım. Bu heyecanı bir an dahi kaybetmeyecek, tüm zamanımız, enerjimiz ve bilgimizle ilçemizi hak ettiklerine kavuşturacağız. Sözlerimiz, artık sözde kalmayacak. Başlıyoruz. Türkiye’yi, İzmir’i ve Çiğli’yi kırmızıya boyayan halkımıza karşı sorumluluğumuz büyük. Bu makamlar, halkındır ve halkın belediyeciliğinin gereğini yapacak, örnek çalışmalara imza atacağız. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı