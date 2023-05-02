Çıkrıkçılar Yokuşu Esnafından Babacan'a: "Şu Hırsızları Başımızdan Defedin Artık. Patlama Noktasına Geldik"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Ulus semtinde esnaf olarak yetiştiği Çıkrıkçılar Yokuşu’nu ziyaret etti. Çıkrıkçılar Yokuşu ziyaretinde bir esnaf, iktidara olan tepkisini Babacan'a "Şu hırsızları başımızdan defedin artık. Patlama noktasına geldik" sözleriyle dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Ulus semtinde esnaf olarak yetiştiği Çıkrıkçılar Yokuşu’nu ziyaret etti. Çıkrıkçılar Yokuşu ziyaretinde bir esnaf, iktidara olan tepkisini Babacan'a "Şu hırsızları başımızdan defedin artık. Patlama noktasına geldik" sözleriyle dile getirdi.

Esnaf olarak ayrıldığı semte, DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olarak ziyarette bulunan Babacan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret ettiği dükkanda kendisini "Hoş geldiniz Ali Bey" diye karşılayan bir esnafın, "Şu hırsızları başımızdan defedin artık. Patlama noktasına geldik" sözlerine Babacan, "Desteğinizle, duanızla" karşılığını verdi.

Girdiği bir dükkanda Babacan’a desteğini açıklayan bir vatandaş, ekonomiye isyan ederken gözyaşlarına hakim olamayarak “10 market dolaşıyoruz, evimize bir şey alamıyoruz. Torunlarımıza bayramlık bir şey veremiyoruz. Bu kadar gerçekler var, bunların üstünü kapanamaz” dedi. Bir başka vatandaş da “Çok perişanız, insanlar çok perişan. Bu kadar perişanlık, rezillik yok. İnşallah bayram ederiz" diye konuştu.

Vatandaşlara “14 Mayıs’tan sonrası bahar. Baharlar gelsin” diyen Babacan, “Emekli maaşlarını artırıyorlar ama fiyatlar da artıyor. Emekli maaşları yetişemiyor. Enflasyon önce herkesin kesesinden alıyor, arkadan zam vermeye çalışıyorlar. O da yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı