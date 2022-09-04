Cinayet Sanığı Yeğen Ve 3 Dayısına Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Kadir ÖZER/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı Aytaç Özgön'ün (35) peşine düşüp, öldürdüğü iddia edilen Sinan Demirkaya (22) ile 3 dayısı hakkında "tasarlayarak öldürme ve suça iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 26 Mayıs'ta saat 23.30 sıralarında Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı'nda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Aytaç Özgön (35) ile Sinan Demirkaya bir restoranda karşılaştı. İddiaya göre, Demirkaya ile Özgön arasında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan Demirkaya, birkaç saat sonra yanındaki dayıları Mirhan Çelebi (38), Sami Çelebi (35), ve Cesur Çelebi (32) ile durakta amcasının oğlu Çağlar Özgön ile bekleyen Aytaç Özgön'ü gördü.

Kendilerine gelen grubu gören ikili kaçarken, Demirkaya ve 3 dayısı koşarak peşlerine düştü. Bir süre sonra 2 kuzenden Aytaç Özgön yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özgön'ün kalbinden bıçaklandığını belirledi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç Özgön, hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanıp, gözaltına alınan 4 şüpheli, adliye sevk edilip tutuklandı.

'SEBEPSİZ YERE BİR İNSAN ÖLDÜ'

Savcı, olayla ilgili iddianamesini hazırladı. Sinan Demirkaya ve yanındaki dayıları Mirhan Çelebi, Sami Çelebi ve Cesur Çelebi hakkında "tasarlayarak öldürme ve suça iştirak" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame, 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Aytaç Özgön'ün ailesinin avukatı Vedat Alabay, "Olayda hayatını kaybeden Aytaç, sadece yemek yerken bu kişiler tarafından birkaç kez tacize uğruyor. Nihayetinde ise aldığı öldürücü bıçak darbesiyle hayatını kaybediyor. Savcılık, şüphelilerin "tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianamesini sundu. Mahkemede iddianameyi kabul etti, davayı açtı. Tabii ki olayın cereyan ediş biçimi göz önüne alındığında, mahkemenin de bu yönlü bir karar vermesi gerektiği açıkça ortadadır. Dosya içeriği nazara alındığında tüm deliller şunu göstermektedir; sebepsiz yere bir insan öldü ve iki çocuk babasız kaldı. Bu haliyle sanıklar hakkında verilecek nihai kararda hiçbir indirim uygulanmaması gerekmektedir. Böyle bir sonuç adaletin tecellisi olacaktır" dedi.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı