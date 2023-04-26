Çin'den Maltepe Belediyesi İle İş Birliği Hamlesi

Türkiye’de yatırım firması bulunan Çin’in Yichang Belediyesi Halk Hükümeti, Maltepe Belediyesi ile kardeş belediye ve yatırım protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye dışarıdan getirmeye söz verdiği yatırım hamlesine katkı sunacak önemli bir protokole imza attık. Hem Maltepe’ye hem de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’de yatırım firması bulunan Çin’in Yichang Belediyesi Halk Hükümeti, Maltepe Belediyesi ile kardeş belediye ve yatırım protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye dışarıdan getirmeye söz verdiği yatırım hamlesine katkı sunacak önemli bir protokole imza attık. Hem Maltepe’ye hem de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hayırlı olsun” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çin’in Yichang Belediyesi Halk Hükümeti Belediye Başkanı Ma Zejiang ile kardeş belediye protokolü imzaladı. Maltepe Belediyesi’ndeki imza törenine; Başkan Kılıç’ın yanı sıra Çin’in Yichang Belediyesi Halk Hükümeti Belediye Başkanı Ma Zejiang, Yichang Belediyesi Halk Hükümeti Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesi İdare Komitesi Genel Direktörleri Guo Kangxin ile Bay Li Changqing, Dışişleri Ofisi Müdürü Cai Lu, Yiling Bölgesi Halk Hükümeti Belediye Başkanı Li Xingbing ve Yuan’an İlçe Halk Hükümeti Belediye Başkanı Liu Chao katıldı.

Protokol töreninde konuşan Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

“Çin’in son yıllardaki ekonomik atılımlarını Türkiye yakından takip ediyor. Bu konuda hayata geçirmeye çalıştığımız Türkiye projemiz hakkında iş birliğinizi önemsiyorum. Ankara’daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçi’mizi ziyaret ettik. Projemizi anlattık. Maltepe’de Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi kurmak istiyoruz. Buna ek olarak da serbest ticaret bölgesi oluşturmak istiyoruz. Böylece fuarda sergilenen ürünleri bu serbest ticaret bölgesi sayesinde fuarda sergilenen ürünleri tüm dünyaya satma imkanı ortaya çıkacak. Çin ile görüştüğümüz yetkililerimize fuar projemize ve serbest ticaret bölgesi projemizde iş birliği yapmayı teklif ettim. Bizim hesaplarımıza göre yaklaşık 300 milyon Euroluk bir yatırım olacak. Yeşil bir fuar alanı olacak. Güneş enerjisini üreten, yağmur suyunu dönüştüren bir fuar alanı olacak. Türkiye’nin en büyük fuar alanı olacak. Bu tür ticari ilişkiler hem ülkelerimizi hem de toplumlarımızı birbirine yakınlaştıracak. Hem de iki ülkenin ticaret hacmini artırmış olacak. Dilerim iş birliği projemiz bu tür anlaşmalarımızın da önünü açar. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye dışarıdan getirmeye söz verdiği yatırım hamlesine katkı sunacak önemli bir protokole imza attık. Hem Maltepe’ye hem de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hayırlı olsun.”

Yichang Belediyesi Halk Hükümeti Belediye Başkanı Ma Zejiang ise “Bizim Türkiye’de çalışmaları olan firmalarımız var. Aynı zamanda Çin’deki firmalarımızla da projenize destek vereceğiz. Bizim de şehrimizde serbest ticaret bölgesi çalışmamız var. İki ülkede yatırım yapan firmalarımız aracılığıyla iş birliği çalışmalarımızı güçlendirebiliriz. Bu konuda şehrimize sizi davet ediyoruz. Bizler hem Maltepe ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek, hem de Türkiye-Çin arasındaki ilişkiye katkı sunmak için buradayız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı