Cindoruk, Pazar Günü Hastaneye Kaldırıldı. Chp’li Kaftancıoğlu, Cindoruk’u Hastanede Ziyaret Etti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, kendisini iyi hissetmemesi üzerine pazar günü İstanbul Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hastanede ziyaret ettiği Cindoruk’un sağlık durumunun daha iyi olduğu öğrenildi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, kendisini iyi hissetmemesi üzerine pazar günü İstanbul Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hastanede ziyaret ettiği Cindoruk’un sağlık durumunun daha iyi olduğu öğrenildi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un, geçen pazar günü kendini iyi hissetmemesi üzerine İstanbul Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Tedavisi devam Cindoruk’u bugün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki CHP İstanbul Milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Sezgin Tanrıkulu, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ile hastanede ziyaret etti.

Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmiş olsun dileklerini Cindoruk’a iletti. CHP heyeti, eşi, çocukları ve doktoru ile de görüşerek Cindoruk’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Anka Haber Ajansı