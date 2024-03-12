Çine Belediye Başkanı Kıvrak, İlk İftarını Meclis Üyeleri Ve Partililerle Yaptı

Çine Belediye Başkanı Kıvrak, İlk İftarını Meclis Üyeleri Ve Partililerle Yaptı

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Ramazan ayının ilk iftarını, CHP Çine İlçe Örgütü, Belediye Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adaylarıyla yaptı.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Ramazan ayının ilk iftarını, CHP Çine İlçe Örgütü, Belediye Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adaylarıyla yaptı.

Başkan Kıvrak, bu yıl Ramazan ayının ilk iftarını, Meclis üyeleri ve partililerle yaptı.

İftar programına katılan konuklara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kıvrak, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bizler Çine'ye hizmet eden, Çine'nin gelişimi için gece gündüz demeden çalışan büyük bir aileyiz. Birlikteliğimiz daim olsun” dedi.

Bir kez daha mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını da belirten Kıvrak, “Allah, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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