Çine Belediye Başkanı Kıvrak, Rakiplerini Dürüst Siyasete Davet Etti

Çine Belediye Başkanı ve CHP Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak, Evciler Mahallesi'ne ziyaretinde rakip belediye başkan adaylarının kendisine yönelik iddialarını sert bir dille yalanladı. Rakiplerini dürüst siyaset yapmaya davet eden Başkan Kıvrak, "Ben hesap adamıyım, benim yanlışla işim olmaz. Başkalarının kendileri için söyledikleri gibi tokatlamaya değil kucaklamaya geldim" dedi.

Çine Belediye Başkanı ve CHP Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak, Evciler Mahallesi'ne ziyaretinde rakip belediye başkan adaylarının kendisine yönelik iddialarını sert bir dille yalanladı. Rakiplerini dürüst siyaset yapmaya davet eden Başkan Kıvrak, "Ben hesap adamıyım, benim yanlışla işim olmaz. Başkalarının kendileri için söyledikleri gibi tokatlamaya değil kucaklamaya geldim" dedi.

Başkan Kıvrak, Evciler Mahallesi'nde yaptığı kahvehane buluşmasında diğer belediye başkan adaylarının kendisiyle ilgili iddialarını yalanladı. Adayları son ana kadar dürüst siyaset yapmaya davet eden Başkan Mehmet Kıvrak, şöyle konuştu:

"Allah’a çok şükür, ben bugüne kadar kimsenin 1 kuruşunu yemedim, 1 liramı da yedirtmem. Kimsenin attığı çamur bizde tutmaz. Şükürler olsun bugünlere alnımın teriyle geldim. Verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Astıkları levhayla Çine’nin mallarını sattığımı iddia ediyorlar. Siz kendinize güveniyorsunuz oraya asılan korsan levhanın altına isminizi yazın, ben de göreyim. Vatandaşlarımızın bizden talebi var. Vatandaşımız zamanında bu malları almış ama tapularını alamamış veya kimisinin elinde belgesi yok. Vatandaşımız bize geliyor bu malı almam lazım diyor. Bunu ‘lütfen satışa çıkarır mısınız?’ diyor. Bizim hesaplarımız şeffaf. Madem ben yanlış yaptıysam müfettişi, sayıştayı var. Ben hesap adamıyım, ben yanlış yapacak adam değilim. Varsa bir şeyiniz gidersiniz suç duyurusunda bulunursunuz. Yapmadığımız işten dolayı ‘Yok hesabını ver muhasebeci’ gibi söylemler doğru değil. Ben hesabını veririm ama siz veremezsiniz.”

Anka Haber Ajansı