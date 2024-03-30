Çine Belediye Başkanı Kıvrak, Soğancılar Sakinleriyle Buluştu

Çine Belediye Başkanı Kıvrak, Soğancılar Sakinleriyle Buluştu

Çine Belediye Başkanı ve CHP Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Soğancılar'ı ziyaret etti.

Çine Belediye Başkanı ve CHP Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Soğancılar'ı ziyaret etti.

Gece gündüz demeden vatandaş buluşmalarına devam eden Başkan Kıvrak'ın son adresi doğup büyüdüğü mahalle Soğancılar oldu.

Başkan Kıvrak memleketi Soğancılar Mahallesi'nde coşkulu bir kalabalık tarafından, üzerinde "Soğancılar evladından yana', "Bizim Mehmet burda' yazılı pankartlarla karşıladı.

Yeni dönem projelerinden bahseden Başkan Kıvrak'ın sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Mahalle sakinleri, Başkan Kıvrak ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti.

Anka Haber Ajansı

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