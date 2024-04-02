Çine Halkı Başkan Kıvrak’ın Zaferini Konvoyla Kutladı

Çine Halkı Başkan Kıvrak’ın Zaferini Konvoyla Kutladı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisi CHP’den aday olan ve netleşen sonuçlara göre seçimi kazanan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'ın zaferi, Çineliler tarafından düzenlenen konvoyla kutlandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisi CHP’den aday olan ve netleşen sonuçlara göre seçimi kazanan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'ın zaferi, Çineliler tarafından düzenlenen konvoyla kutlandı.

31 Mart gecesi belediye meydanında toplanan Çine halkı bu kez zafer konvoyunda buluştu. Çine’nin bir ucundan diğer bir ucuna uzanan konvoya yoğun katılım oldu. Aracı olmayan Çineliler de evlerinin balkonlarından ve sokaklardan alkışlarıyla konvoya destek verdi.

Başkan Mehmet Kıvrak, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar ve partililerle birlikte zeybek oynadı.

"ÜLKEMİZİN VE ÇİNE’MİZİN DÜĞÜNÜ"

Başkan Kıvrak, “Memleketimizde düğünlerde konvoy yapılır, biz de Çine'mizin ve ülkemizin düğününde konvoyumuzu yaptık. İlçemizin bir köşesinden diğer bir köşesine kadar uzanan, adeta evlerde kimse kalmayacak kadar büyük bir katılımla gerçekleştirdiğimiz zafer konvoyumuza eşlik eden tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Düğünümüz hayırlı uğurlu olsun, Çine'mizin zaferi kutlu olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı

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