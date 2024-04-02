Çine Halkı Başkan Kıvrak’ın Zaferini Konvoyla Kutladı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisi CHP’den aday olan ve netleşen sonuçlara göre seçimi kazanan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'ın zaferi, Çineliler tarafından düzenlenen konvoyla kutlandı.

31 Mart gecesi belediye meydanında toplanan Çine halkı bu kez zafer konvoyunda buluştu. Çine’nin bir ucundan diğer bir ucuna uzanan konvoya yoğun katılım oldu. Aracı olmayan Çineliler de evlerinin balkonlarından ve sokaklardan alkışlarıyla konvoya destek verdi.