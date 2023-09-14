Çine'de Cumhuriyet Konserleri Devam Ediyor

Çine Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Konserleri’nin son konuğu Artista Orkestra oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un da katıldığı konserde Çineliler, unutulmaz bir gece daha yaşadı.

Çine Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Konserleri’nin son konuğu Artista Orkestra oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un da katıldığı konserde Çineliler, unutulmaz bir gece daha yaşadı.

Çine Belediyesi, düzenlediği "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Cumhuriyet Konserleri" ile Çine halkına müzik ve eğlence dolu geceler yaşatmaya devam ediyor. Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutlamak için başlattığı Cumhuriyet Konserleri, Artista Orkestra’nın 80’ler ve 90’lar şarkılarını söylediği konserle sürdü. Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleşen konserde Çineli vatandaşlar, 80’ler 90’lar coşkusunu doyasıya yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Çine Belediye Meclis Üyesi Hasan Yörük, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, CHP Çine Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar, CHP Çine Kadın Kolları Başkanı Arzu Kocabay ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı konserde Çineli vatandaşlar, sevilen şarkıları hep birlikte söyleyerek, eğlence dolu bir gece geçirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konser alanını dolduran vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

SANATÇILARDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Çine’yi çok sevdiklerini ve daha önce de konser için geldiklerini söyleyen Artista Orkestra üyeleri, Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyet Oteli’ni çok sevdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Parkı, cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır çok güzel bir park olmuş. Cumhuriyet Oteli de aynı şekilde. Yeşilin ve doğanın buluştuğu bir yer olmuş. Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer başta olmak üzere yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Konser sonunda sanatçılara Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Utku Şahin ve Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut tarafından çiçek takdim edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, konsere katılan tüm Çine halkına teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı