Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçe Hazırlamada Chp'li Belediyeler Örnek Gösterildi

Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçe Hazırlamada Chp'li Belediyeler Örnek Gösterildi

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı ile Amasra Belediyesi, Türkiye’deki yerel yönetimlere belediyelerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarının yaygınlaşmasına ve kurumsallaşmasına katkı sunmak amacıyla “Belediyeler İçin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” el kitabı hazırladı. Kitapta, Türkiye’de CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi toplumsal duyarlı bütçe hazırlama konusunda örnek belediyeler olarak gösterildi.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı ile Amasra Belediyesi, Türkiye’deki yerel yönetimlere belediyelerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarının yaygınlaşmasına ve kurumsallaşmasına katkı sunmak amacıyla “Belediyeler İçin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” el kitabı hazırladı. Kitapta, Türkiye’de CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi toplumsal duyarlı bütçe hazırlama konusunda örnek belediyeler olarak gösterildi.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı ile Amasra Belediyesi, “Belediyeler İçin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” kitabı hazırladı. Ayşe Kaşıkırık, Dr. Ece Öztan, Hilal Dokuzcan, Melek Toprak ve Sevilay Karapınar’ın katkılarıyla hazırlanan kitap, belediyelerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarının yaygınlaşmasına ve kurumsallaşmasına katkı sunma amacını taşıyor.

Belediyelerin bütçelerini “eril bir zihniyet” ile hazırlayarak, toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiği tespitine yer verilen kitapta, belediyelerin toplumsal cinsiyete dayalı bütçe hazırlaması, onaylaması ve gerektiği ifade edilerek, belediye meclislerinde de eşitlik komisyonu kurulması öneriliyor.

Kitapta yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyete dayalı itirazları ve buna verilen yanıtlar şöyle sıralandı:

“Zaten küçük bir belediyeyiz, bunlar bizim için imkansız”: Kadın ve erkek kullanıcı oranları, ayrılan kaynakları karşılamak her belediye için mümkündür.

“Kaynaklarımız ve bütçemiz çok sınırlı, ana kalem zor yetiyor”: Bütçe kesintileri yükü hangi toplumsal kesimlerin üstlendiğini tespit etmeye yardımcı olur.

“Bu konuda çalışacak uzman ekip yok”: Üniversiteler, STK’lar, uluslararası kuruluşların bu alanda desteklerinden yararlanmak mümkündür.

“Belediye birimlerinde bütçe süreci bu kadar katılımcı yürütülmüyor”: Adım atmak için her zaman imkan vardır.

Kitapta, toplumsal cinsiyete dayalı bütçe konusunda Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi anlatıldı. Kitapta, söz konusu belediyelerin yerel eşitlik birimi oluşturduğu ve süreci takip ettiği de ifade edildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ahmet Akın: İktidarın Giderayak Botaş Acelesi Manidar
Ahmet Akın: İktidarın Giderayak Botaş Acelesi Manidar
Kılıçdaroğlu: Yarın Sabah Mansur Başkanımızla Deprem Bölgesine Geçiyoruz
Kılıçdaroğlu: Yarın Sabah Mansur Başkanımızla Deprem Bölgesine Geçiyoruz
Chp'nin İzmir’deki İlçe Başkanları 'Seçim' Gündemiyle Toplandı
Chp'nin İzmir’deki İlçe Başkanları 'Seçim' Gündemiyle Toplandı
Meral Akşener, Ankara’da Kalan Depremzedeleri Ziyaret Etti
Meral Akşener, Ankara’da Kalan Depremzedeleri Ziyaret Etti
Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'den ayrılık nedeni meğer o isimmiş! Gerçekler ortaya çıktı...
Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'den ayrılık nedeni meğer o isimmiş! Gerçekler ortaya çıktı...
CHP'yi suçlayarak Sözcü'den istifa eden Yılmaz Özdil'e Altılı Masa'nın bir ayağı Akşener'den destek
CHP'yi suçlayarak Sözcü'den istifa eden Yılmaz Özdil'e Altılı Masa'nın bir ayağı Akşener'den destek
Şahan Gökbakar'dan Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil'e dikkat çeken destek: 'Haz etmem ama kınıyorum'
Şahan Gökbakar'dan Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil'e dikkat çeken destek: 'Haz etmem ama kınıyorum'