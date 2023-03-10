Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçe Hazırlamada Chp'li Belediyeler Örnek Gösterildi

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı ile Amasra Belediyesi, Türkiye’deki yerel yönetimlere belediyelerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarının yaygınlaşmasına ve kurumsallaşmasına katkı sunmak amacıyla “Belediyeler İçin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” el kitabı hazırladı. Kitapta, Türkiye’de CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi toplumsal duyarlı bütçe hazırlama konusunda örnek belediyeler olarak gösterildi.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı ile Amasra Belediyesi, Türkiye’deki yerel yönetimlere belediyelerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarının yaygınlaşmasına ve kurumsallaşmasına katkı sunmak amacıyla “Belediyeler İçin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” el kitabı hazırladı. Kitapta, Türkiye’de CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi toplumsal duyarlı bütçe hazırlama konusunda örnek belediyeler olarak gösterildi.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı ile Amasra Belediyesi, “Belediyeler İçin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” kitabı hazırladı. Ayşe Kaşıkırık, Dr. Ece Öztan, Hilal Dokuzcan, Melek Toprak ve Sevilay Karapınar’ın katkılarıyla hazırlanan kitap, belediyelerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarının yaygınlaşmasına ve kurumsallaşmasına katkı sunma amacını taşıyor.

Belediyelerin bütçelerini “eril bir zihniyet” ile hazırlayarak, toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiği tespitine yer verilen kitapta, belediyelerin toplumsal cinsiyete dayalı bütçe hazırlaması, onaylaması ve gerektiği ifade edilerek, belediye meclislerinde de eşitlik komisyonu kurulması öneriliyor.

Kitapta yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyete dayalı itirazları ve buna verilen yanıtlar şöyle sıralandı:

“Zaten küçük bir belediyeyiz, bunlar bizim için imkansız”: Kadın ve erkek kullanıcı oranları, ayrılan kaynakları karşılamak her belediye için mümkündür.

“Kaynaklarımız ve bütçemiz çok sınırlı, ana kalem zor yetiyor”: Bütçe kesintileri yükü hangi toplumsal kesimlerin üstlendiğini tespit etmeye yardımcı olur.

“Bu konuda çalışacak uzman ekip yok”: Üniversiteler, STK’lar, uluslararası kuruluşların bu alanda desteklerinden yararlanmak mümkündür.

“Belediye birimlerinde bütçe süreci bu kadar katılımcı yürütülmüyor”: Adım atmak için her zaman imkan vardır.

Kitapta, toplumsal cinsiyete dayalı bütçe konusunda Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi anlatıldı. Kitapta, söz konusu belediyelerin yerel eşitlik birimi oluşturduğu ve süreci takip ettiği de ifade edildi.

Anka Haber Ajansı