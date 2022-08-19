Cip, Hafriyat Kamyonuyla Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Cip, Hafriyat Kamyonuyla Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında organize sanayi bölgesi yakınlarında Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta cip, hafriyat kamyonuna çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında organize sanayi bölgesi yakınlarında Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. Hayrettin Temür'ün (52) kullandığı 58 BZ 112 plakalı cip, Tayfur Şenel (48) yönetimindeki 06 COA 571 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, cip sürücüsü Hayrettin Temür hayatını kaybetti, yanındaki Büşra Temür (23) ve Kadir Temür (21) ile kamyon şoförü Tayfur Şenel yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Cip, Hafriyat Kamyonuyla Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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