Cip İle Karavan Kavşakta Çarpıştı: 1'i Bebek 7 Yaralı

Eraydın AYTEKİN- Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, cip ile karavanın kavşakta çarpıştığı kazada 1'i 4 aylık bebek, 6'sı kadın toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Sivas- Ankara karayolunun 24'üncü kilometresinde yer alan Bedirli kavşağında yaşandı. Yıldızeli ilçesinden Sivas istikametine seyir halinde olan Neslihan Vural'ın (35) kullandığı 58 ABY 569 plakalı cip, Kayseri istikametinden, Tokat yönüne dönüş yapmak isteyen Ali Genç yönetimindeki 01 AHK 099 plakalı karavan minibüse orta kısımdan çarptı. Kazada cipte bulunan sürücü Vural ile birlikte, Pınar Durna (25), Hümeyra Günen (22), Hamide Günen (51), Sinem Günen (21), Hatice Kılıç (59) ve 4 aylık Karan Emre Vural yaralandı. Karavanda bulunan sürücü ve içindekiler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza yapan araçlardan karavan sürücüsü Ali Genç, Tokat istikametine dönmek için kavşağa girdiği sırada, gelen aracın çarptığını ifade etti. Kaza sırasında cipte bulunan yolculardan birinin saçlarının bir kısmının, aracın kırılan camının arasına sıkıştığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı