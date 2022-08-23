Cip İle Safari Turuna Çıkan Polonyalı Turistler Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Cip İle Safari Turuna Çıkan Polonyalı Turistler Kaza Yaptı: 5 Yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safari cipi kiralayarak geziye çıkan turistler kaza yaptı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safari cipi kiralayarak geziye çıkan turistler kaza yaptı. Şarampole yuvarlanan cipte bulunan 5 polonyalı turist yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. Alanya'ya talile gelen Polonyalı turist grubu sarafi cipi kiralayarak gezintiye çıktı. Lukasz Pawel Nowosadko (37) idaresindeki 07 K 1028 plakalı cip, engebeli arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen araçta sürücü Nowosadko ile Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela (33) ve Karolina Joanna Orozyk (33) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Cip İle Safari Turuna Çıkan Polonyalı Turistler Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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