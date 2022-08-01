Ciple Çarpışan Motosikletlinin Yaralandığı Kaza Kamerada

Ciple Çarpışan Motosikletlinin Yaralandığı Kaza Kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşakta cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşakta cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada motosikletin, cipin altına girerek sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Neşe K. idaresindeki 67 TF 001 plakalı cip, cami imamı Ramazan Aytekin idaresindeki 67 ABH 815 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet cipin altında kalarak sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar cipin altına sıkışan sürücüyü çıkardı. Haber verilmesiyle sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yaralı motosiklet sürücüsü imam Aytekin ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sürücü Neşe K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cipin motosiklete çarptığı ve araçların sürüklendiği anlar ile yardıma koşan vatandaşlar görülüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ciple Çarpışan Motosikletlinin Yaralandığı Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı (3)
Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı (3)
İyi Partili Meclis Üyesine Otomobille Çarpıp Kaçtı; Kaza Kamerada
İyi Partili Meclis Üyesine Otomobille Çarpıp Kaçtı; Kaza Kamerada
Otomobil, Hafif Ticari Araca Çarptı: 2 Yaralı
Otomobil, Hafif Ticari Araca Çarptı: 2 Yaralı
Kütahya’da Orman Yangını
Kütahya’da Orman Yangını
Kazanç Vaadiyle Kurulan 'turgo Shared' Sisteminde Mağdurlar Artıyor; 12 Gözaltı
Kazanç Vaadiyle Kurulan 'turgo Shared' Sisteminde Mağdurlar Artıyor; 12 Gözaltı
Adli Tıp Raporu: Zehra, Başına Sert Cisimle Vurulması Sonucu Öldü (2)
Adli Tıp Raporu: Zehra, Başına Sert Cisimle Vurulması Sonucu Öldü (2)
Diyarbakır'da Kaza Sonrası Kavga; 4 Yaralı, 7 Gözaltı
Diyarbakır'da Kaza Sonrası Kavga; 4 Yaralı, 7 Gözaltı