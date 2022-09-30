Ciple Çarpışan Polis Aracındaki 2 Polis Memuru Yaralandı

Ciple Çarpışan Polis Aracındaki 2 Polis Memuru Yaralandı

BOLU'da, D-100 karayolunda cip ile çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'da, D-100 karayolunda cip ile çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan Ömer Faruk Erciyes yönetimindeki 14 A 59545 plakalı trafik polisi aracı ile yan yoldan çıkan Gültekin Kaya'nın kullandığı 07 GK 868 plakalı cip çarpıştı. Kazadan cip sürücüsü yara almadan kurtulurken, polis memuru Ömer Faruk Erciyes ve Mert Akçaoğlu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Ciple Çarpışan Polis Aracındaki 2 Polis Memuru Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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