Citroen e-C4 ve C4 X Sonunda Türkiye’de! Karşınızda Özellikleri ve Fiyatı!

Citroen tarafından iki yeni otomobil tipi daha Türkiye'ye satış için sevk edildi. İşte C4 X ve e-C4 X'in özellikleri ve maliyeti.

Citroen tarafından tanıtılan C4 X ve e-C4 X modellerinin, özellikleri ve fiyatları nedeniyle Türkiye pazarında yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Benzinli, dizel ve elektrikle çalışan modellerle tüm müşteri adayları hedeflenmektedir.

Citroen C4 X ve e-C4 X Özellikler ve Fiyatı

Citroen, yeni Fastback Tasarım diline sahip C4 X ve e-C4 X'i Türkiye'de satıyor. 4 farklı donanım seviyesinde sunulan bu araçlar, benzinli, dizel, elektrikli, manuel ve otomatik vites olmak üzere tüm motor tiplerini sunuyor. Burada C4 X modelinin Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere dört farklı donanım paketi sunduğunu görebiliriz. Tamamen elektrikli e-C4 X modeli ise yalnızca en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonunu sunuyor.

Ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sınırlayıcılı seyir kontrolü, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik farlar, 6 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu, 1/3'e 2/3 oranında katlanır arka koltuklar ve direksiyon yükseklik ve derinlik ayarlı tekerlek standart donanım olarak dahildir.

Fiyat Listesi

Konfigürasyona bağlı olarak açılır tavan, otomatik uzun far, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED farlar, renkli arka cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inç renkli TFT dokunmatik ekran, 5 inç dijital ekran, kablosuz Carplay ve Android Auto gibi seçenekler, navigasyon, Head-up Display, 6 yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği ile Citroen C4 X model ailesi size özel hale getirilebilir.

Citroen C4 X'in fiyatı benzinde 722 bin TL, dizelde ise 979 bin 500 TL'den başlıyor. Tamamen elektrikli e-C4X için Shine Bold tekli paket seçeneğinin fiyatı ise 909 bin TL. Doğal olarak, bu fiyatların yalnızca özel 2022 sürümleri için geçerli olduğunu ve yakın gelecekte değişebileceğini de net bir şekilde vurgulamak gerekir.