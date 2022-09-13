Çoban, Ayı Saldırısında Yaralandı

Çoban, Ayı Saldırısında Yaralandı

GİRESUN'un Çamoluk ilçesinde, mezrada büyükbaşlarını otlatan çoban Emrah Aksoy (24), ayı saldırısında elinden yaralandı.

Gülsen Mutlu AKYOL/ GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Çamoluk ilçesinde, mezrada büyükbaşlarını otlatan çoban Emrah Aksoy (24), ayı saldırısında elinden yaralandı. Hastanede tedavisi süren Aksoy, "Bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı. Ben de birkaç kez ayıya elimle vurdum. Beni bırakıp, geri döndü" dedi.

Olay, ilçeye bağlı Yenice beldesinin mezrasında meydana geldi. Çoban Emrah Aksoy, öğle yemeği sonrası geldiği alanda yerinde olmadığını fark ettiği büyükbaşlarını çevrede aramaya başladı. Yazıcılar bölgesine geçip, buradan da dereye inen Aksoy, hayvanlarını bulduğu sırada ayı saldırısına uğradı. Boğuştuğu çobanın sağ elini ısıran ayı, bir süre sonra gözden kayboldu. Eli kanlar içinde kalan Aksoy da babası Seyfullah Aksoy tarafından Şiran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eli sargıya alınan Aksoy, buradan Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

'BOĞUŞTUKTAN SONRA ELİMİ ISIRDI'

Hastanede tedavisi süren Emrah Aksoy, "İnekler otluyordu. Geldiğimde ineklerin olmadığını fark ettim. İneklerin gitme ihtimali üzerine Yazıcılar bölgesine geçtim, dereye indim. Önce ayının sesini duydum. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken beni yakaladı. Bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı. Ben de birkaç kez ayıya elimle vurdum. Beni bırakıp, geri döndü sonra ailemi aradım, hastaneye geldik" dedi. (DHA)

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Çoban, Ayı Saldırısında Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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