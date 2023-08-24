Çorum Devlet Hastanesi İhalesinin Katılım Olmaması Nedeniyle Üçüncü Kez İptal Edilmesi Tepki Çekti

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP, Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin Çorum il teşkilatı yöneticileriyle yaptığı açıklamada; eski Çorum Devlet Hastanesi'nin yerine yapılacak hastane için açılan üçüncü ihalenin de katılım olmaması nedeniyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Tahtasız, "Üç ihale yaptınız, hiçbir iş insanı ve müteahhit ihaleye katılmadı. İhale hesaplamasını mı yanlış yapıyorsunuz yoksa ihaleye girmeyin diye talimat mı veriyorsunuz yoksa artık yandaş müteahhitleriniz dahi sizlere güve

ERKAN KARACA

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP, Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin Çorum il teşkilatı yöneticileriyle yaptığı açıklamada; eski Çorum Devlet Hastanesi'nin yerine yapılacak hastane için açılan üçüncü ihalenin de katılım olmaması nedeniyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Tahtasız, "Üç ihale yaptınız, hiçbir iş insanı ve müteahhit ihaleye katılmadı. İhale hesaplamasını mı yanlış yapıyorsunuz yoksa ihaleye girmeyin diye talimat mı veriyorsunuz yoksa artık yandaş müteahhitleriniz dahi sizlere güvenmiyor mu” dedi.

Tahtasız ile CHP, DEVA ve Saadet Partisi İl yöneticileri, Çorum Devlet Hastanesi’nin yapımı için açılan ihaleye kimsenin katılmamasına tepki gösterdi. Eski devlet hastanesi önünde yapılan açıklamaya CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın yanı sıra CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Hilmi Eker, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Zehra Sucu Benli, Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal katıldı.

“AÇILMASI İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN 6'NCI YILINDAYIZ”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız şunları söyledi:

“Halkımız ve sizlerle birlikte Çorum eski devlet hastanemizin açılması için vermiş olduğumuz mücadelenin 6'ncı yılındayız. Bu yıllar içerisinde AKP İl Başkanı, milletvekilleri, Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı defalarca Çorum halkına söz verdi, yerine getirmedi. 2017 yılında Çorum kamuoyunun ve bizlerin ısrarla uyarmasına rağmen Çorum Devlet Hastanemizi kapattınız. Sağlık hizmetlerinde üç basamak var. 1'inci basamak aile hekimi uygulaması, 2'nci basamak devlet hastanesi, 3'üncü basamak eğitim ve araştırma hastanesi. İlimizde maalesef 6 yıldır devlet hastanesi kapalı.

"EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BİRÇOK BRANŞTA UZMAN DOKTOR EKSİĞİ VAR"

Çorum’da eğitim ve araştırma hastanemiz sağlık hizmetlerini yerine getirmekte zorlanıyor. Eğitim ve araştırma hastanemizde birçok branşta uzman doktor eksiği var. Yıllardır bu eksiklik giderilmiyor. Çorum halkı hastanemizden muayene için, ameliyat için, MR ve ultrason çektirmek için sıra almakta zorlanıyor. Hastanemizde aşırı yükten dolayı klimalar arızalı, birçok sağlık gereçleri yetersiz durumda.

"ÇORUM DEVLET HASTANESİNİ NEDEN AÇMIYORSUNUZ"

6 yıldır halkımızla ve millet ittifakı il başkanları ile yaptığımız eylemler sonucunda dönemin AKP milletvekili 2020 Ekim ayında basının sorusu üzerine şu sözü verdi: "Devlet hastanemiz Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla 2021 yılında açılacak" dedi. Maalesef bu birinci yalan. Bu sözün yalan çıkması üzerine Cumhurbaşkanının talimatıyla, Sağlık Bakanı yeni bir tarih açıkladı: "12 Aralık 2022 yılında Çorum Devlet Hastanesi ihalemiz yapılacak hayırlı olsun." Ne hikmetse hiçbir yandaş müteahhit ihaleye katılmadı. AKP milletvekilleri bunun üzerine seçim öncesi Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı’yla görüşerek Çorum halkına bir müjde daha açıkladılar: "17 Mart 2023 devlet hastanesi ihalemiz yapılacak." Bu müjde de yalan çıktı. AKP İl Başkanı, Cumhurbaşkanı ile yapılan il başkanları toplantısından sonra Çorum halkına 7'nci ayda bir müjde de o verdi. '22 Ağustos 2023 devlet hastanesi ihalemiz yapılacak." O ihale de yalan çıktı. Dün AKP milletvekilinin Sağlık Bakanı’yla görüşmesinde bir müjde daha verdi. "Sağlıkta Çorum bölgenin yıldızı olacak ve Çorum Devlet Hastanesi ihalesinin 29 Eylül 2023 tarihinde Çorum Devlet Hastanesi ihalesi yapılacak" olduğunu söyledi. Bunu da bekleyeceğiz Çorum halkı adına. Buradan sesleniyorum AKP il başkanı, AKP milletvekilleri, Sağlık Bakanı ve AKP’nin genel başkanına sesleniyorum, Çorum halkını kandırmayın. Yalan rüzgarı gibisiniz. Söz kişinin aynasıdır. Üç ihale yaptınız hiçbir iş insanı ve müteahhit ihaleye katılmadı. İhale hesaplamasını mı yanlış yapıyorsunuz yoksa ihaleye girmeyin diye talimat mı veriyorsunuz yoksa artık yandaş müteahhitleriniz dahi sizlere güvenmiyor mu? Tabii ki yandaş müteahhitleri alıştırdınız ihaleleri dolara endeksli, geçiş garantili ya da kur korumalı yapsaydınız katılım çok olurdu. “Hastaları yoksa siz özel hastanelere mecbur mu bırakmak istiyorsunuz? Çorum Devlet Hastanemizi neden açmıyorsunuz?"

Anka Haber Ajansı