Çorum İl Genel Meclis Toplantısı... Mhp’li Selim Dölcü, Abdullah Öcalan'a "Sayın" Diye Hitap Etti

Çorum İl Genel Meclisi Toplantısı’nda konuşan MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "sayın" diye hitap etti. Dölcü daha sonra yaptığı açıklamada, ''Böyle bir konu ile gündeme geldiğim için ve teşkilatımı böyle bir konuyla meşgul ettiğim için tüm milliyetçi-ülkücü camiadan ve Yüce Türk milletinden özür dilerim'' dedi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum İl Genel Meclisi Toplantısı’nda konuşan MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "sayın" diye hitap etti. Dölcü daha sonra yaptığı açıklamada, "'Böyle bir konu ile gündeme geldiğim için ve teşkilatımı böyle bir konuyla meşgul ettiğim için tüm milliyetçi-ülkücü camiadan ve Yüce Türk milletinden özür dilerim'" dedi.

Çorum İl Genel Meclisi Toplantısı Muhammed Fatih Temur Başkanlığı’nda İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MHP Meclis Grup Başkanvekili Selim Dölcü, TSK’dan atılan teğmenler ile ilgili görüşlerini açıkladı. Dölcü, şnları söyledi:

''Terörle mücadele noktasında terörist başı ile başlatılan bir süreç var evet bunun minvali sayın Devlet Bahçeli’dir. Devlet Bahçeli’nin ve bizim milliyetçi ülkücü hareketin terörle mücadele noktasında devletin asli unsurları olan askerimizin hukuk önünde yaptığı mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Bizim en hassas noktamız. Yani gün geldi 2014 yılında destek verelim HDP’de o zamanın terörist desteği idi HDP. Başbakan da kabul etmedi. Dedi ki "terörle mücadele ederken terörü destekleyen partiyle biz ittifak kuramayız,kurmamamız gerekli diye Başbakanı reddettik. Elimizin tersiyle ittik. Bunu Devlet Bahçeli yaptı. Bizim için tek değişmez şey, ülkemdir. Ülkesi için her şeyini feda eden bir zihniyete sahibiz” diye konuştu.

"Sayın Öcalan'a imtiyaz olmamalı"

Abdullah Öcalan’a umut hakkı verilmesine yönelik Devlet Bahçeli’nin sözlerine açıklık getirdiğini belirten Dölcü, şöyle devam etti:

''Özellikle burada sayın Öcalan’a öyle bir imtiyaz olmaz ve olmamalı böyle bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmemeli ama çıkıldı denildi ki "'Meclis'te kapalı kapılar arkasında değil, Meclis kürsüsünde bunlar özür dilesinler, bunlar silahlarını gömsünler bu memlekette barış ve kardeşlik hukuku tesis edilsin." Şartlar belli uyarlarsa gelirler, uymazlarsa gelmezler başkanım. Kimse Abdullah Öcalan’a böyle bir opsiyon şartımız ve şansımız da yok. Şartlarımız belli. Bu ülke kardeşlikle, birlik beraberlik içeresinde büyümek zorundayız. Kendi içimizde kendi barışımızı sağlamalıyız. Bunda art niyet yapıp siyaseten konuşulacaksa, konuşulacak çok şey olur ama bizim artık bu canlarla mücadele ederken işte Kartalkaya’daki otel yangını artık bunlar ağır ders. Ağır dersler. Alabileceğimiz dersler.

"Türkiye’de terör yok"

Keşke olmasa ama terörle mücadelede de 40 bin tane şehidimiz var. Evet bunların, şehit aileleri bizim için çok hassastır. Bugün devletimiz o kadar çok hassas noktada sahip çıkıyor ki, hem kendilerine hem geride kalanlarına özel imtiyazlar var. Bu noktada hiç kimse Apo’nun, özgür kalacağına, Apo’ya imkan sağlanacağına, Apo’ya fırsat verileceğine terörle mücadeleden vazgeçileceğine hiç kimse düşünmesin. Türkiye’de şu anda terörle mücadelede hakikaten sıfır noktasına geldi. Yani Türkiye’de terör yok. Sadece coğrafyada Suriye ile sıkıntımız var. Olabilir daha ileriki süreçlerde bunun tedbirleri alınıyor. Eğer bizim Kürt vatandaşlarımızla terörü ayırdığımız zaman biz şaha kalkacağız. Bizi istemeyen güçler mutlaka var. Bizim hala terörle mücadele adı altında Kürtlerle kavga edebileceğimiz, etmemiz gereken niyeti taşıyanlar var. Etmeyeceğiz. Biz Kürt kardeşlerimizle bugün 5 milyona yakın Türk ve Kürt evliliği var. Arkadaşlar resmi kayıtlar bunlar ve bunların ailesi çoluğu çoğu 40 milyona tekabül ediyor. Bizim öyle bir problemimiz yok. Bin yıllık biz kardeşiz. Dostuz ama bugün terörle mücadele noktasında Milliyetçi Hareket Partisi’ne Apo noktasında yüklenmek biraz haksızlık ve vicdansızlık olur. Evet biz açık konuşuyoruz. Meclis'te gelsinler kendilerini lağvetsinler bu ülkede Kürtler ile Türkler zaten iç içe et ile tırnak gibiyiz ama bizim düşmanlarımız bugün bakın bakıyorsunuz, terör değil, Kürtlerle birlikte olalım diyoruz. Herkes diyor ki "Apo bizi temsil etmez'. Her yerde bir çıngar çıkıyor. Yani herkes safını belli etmeli."

Dölcü'den açıklama: "'Yüce Türk milletinden özür dilerim''

Selim Dölcü, konuyu ilişkin daha sonra yaptığı açıklamada, sözlerinin "'dil sürçmesi'" olduğunu ifade ederek, "03 Şubat 2025 tarihinde İl genel meclisi oturumunda konuşmamın bir kısmında dil sürçmesi sonucu, istem dışı bir kelimem dolayısıyla partim ve şahsım adına karalama propagandası yürütülmektedir. Konuşmamın tamamını dinleyen herkes ne söylemek istediğimi anlayacaktır. Biz dün ne söylediysek bugünde aynısını söylüyorum, Abdullah Öcalan terörist başı, bebek katilidir. Böyle bir konu ile gündeme geldiğim için ve teşkilatımı böyle bir konuyla meşgul ettiğim için tüm milliyetçi-ülkücü camiadan ve Yüce Türk milletinden özür dilerim" dedi.

Anka Haber Ajansı